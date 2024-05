Döbbenetes előtte-utána fotót mutatott a magát szörnyeteggé plasztikáztató ukrán modell - kép

A 35 éves Anastasia Pokreshchuk furcsa módját választotta annak, hogy felhívja magára a figyelmet, ugyanis extrém módon megnagyobbította orcáját, mivel fel szerette volna állítani a világ legnagyobb arccsontjának világrekordját. Ezenkívül az is nagyon zavarta, hogy átlagosak a vonásai, viszont mára megdöbbentő eredményt ért el a folyamatos beavatkozásoknak köszönhetően, és még most sem tervez leállani a plasztikázással.

Rekord miatt műttette magát szörnyeteggé az ukrán nő

Fotó: Anastasia Pokreshchuk Instagram

A modell korábban elismerte, hogy 26 éves kora óta jár szépészeti beavatkozásokra, már a mellét, a fenekét és a száját is többször megműtötték. Ezenkívül rendszeresen botoxoltat és jár fenékmasszázsra, hogy az ottani méreteit is növelje, ne csak az arccsontját, amitől egyre félelmetesebben néz ki, annyira eltorzult tőle az arca.

A magát természetellenesre operáltató nő sosem volt elégedett a külsejével, ezért úgy döntött, hogy inkább szörnyet csinál magából, csak hogy kitűnjön a tömegből. Ha a plasztikázás nem lenne elég, néha a haját is valamilyen extrém színre festi, volt már rózsaszín és kék is, azonban az utóbbi időben inkább a szőke árnyalatot választja.

Anastasia Pokreshchuk időnként nosztalgiázik a közösségi oldalán, és mutat magáról egy-két régi fotót is, amelyekhez mindig leírja, hogy nem bánta meg a döntését, hogy eltorzította arcát, sőt néha saját magát is injekciózza azért, hogy még nagyobbra dagadjon az arca. Ezt egyelőre orvosi felügyelet mellett végzi, de már tanulja, hogyan oldhatná meg ezt saját maga is.

Olyan voltam, mint egy szürke egér. Az orrom túl nagy volt. És most, hogy nagyobb az orcám és nagyobbak az ajkaim, sokkal jobban nézek ki

- mondta korábban arról, hogy miért tette ezt magával, de mindig akad pár kommentelő, aki újra és újra rákérdez, miért tette tönkre magát.

Azonban nem ő az egyetlen, aki ilyen szélsőséges módját választotta a plasztikának, többek között Jocelyn Wildenstein svájci milliárdos örökösnő is szinte felismerhetetlenre műttette az arcát, mivel macskásabb szemeket akart, de az olasz divattervező és üzletasszony, Donatella Versace számításaiba is hiba csúszhatott, mert az ő arca is eltorzult már a plasztikától.