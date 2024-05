Esküvőre készül a börtönből szabadult Aurelio

Aurelio Caversaccio két évig ült börtönben, februárban szabadult, jelenleg pedig házi őrizetben van. Még márciusban egy köteg húszezrest lóbálva akasztotta ki az internetezőket a TikTokon, nemrég ismét hatalmas összeget keresett. Ha nem a pénzével hergeli az embereket, a családját mutogatja, főleg a kislányáról oszt meg képeket, videókat.

Aurelio rettegve vonult be a börtönbe, mert attól félt, hogy fizikai atrocitások érik majd, a baráti társasága viszont inkább attól félt, hogy a bűnözők között rossz irányba változik majd. Az egyik legjobb barátja, Pumped Gabo például így nyilatkozott akkoriban róla.

Bevallom őszintén, nagyon féltettem Aureliót, hogy annyira megviselte a börtönlét, hogy visszaesik, és belecsap az éjszakai életbe újra, annak minden rossz ráhatásával

— mesélte, de úgy tűnik, nem lett igaza.

Aurelio a jelek szerint jóval óvatosabb, február óta kerüli a bajt, nem barátkozik zűrös alakokkal, nem jár bulizni, nem keresi nők társaságát, csak és kizárólag a kislányával foglalkozik, illetve annak az édesanyjával, akivel kezdenek egyre jobban egymásba szeretni.

Az esküvőre készülhetnek, egyre komolyabb a kapcsolat

Különleges élethelyzet az övék, hiszen egyéjszakás kalandból fogant kislányuk összeköti őket. A két fiatalnak korábban alig volt módja beszélgetni, szerelemről szó sem volt, így az második első találkozásuk nagyon különleges élmény lehetett - írja a Bors.

A közös gyerekük érdekében igyekeztek jó viszonyt ápolni egymással, egyre több időt töltöttek kettesben, illetve hármasban, így akaratlanul is egymásba szerettek, és nagyon úgy néz ki, hogy családként tervezik a jövőt. Baján, ahol jelenleg is élnek, már azt is pletykálják, hogy Aurelio olyan szerelmes, és annyira rajong a kislányáért Sofiáért, hogy komolyan fontolóra vette, hogy oltár elé vezeti a kedvesét.

A baráti társaságban már többen beszélnek arról, hogy jövő nyáron akár jöhet az esküvő is. „Au” nagyon lelkesnek tűnik, és szemmel láthatóan lubickol a családfő szerepében. Szerintünk jól állna neki a családalapítás

— árulta el a lapnak Aurelio egyik névtelenséget kérő barátja.