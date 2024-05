Szinte meztelen barátnőjét mutogatja a börtönből szabadult Aurelio - kép

Aurelio Caversaccio két évet töltött börtönben, majd idén februárban szabadult, és csak nemrég távolították el bokájáról a nyomkövetőt is, így újra szabad ember. Bár a börtönbüntetése óta úgy tűnt, hogy sokat változott, de az utóbbi időben újra egyre többször hergeli az embereket úgy, mint rég. Márciusban például egy jó nagy köteg húszezrest lóbálva akasztotta ki a követőit TikTokon, ugyanis legújabban szerencsejátékkal keres pénzt. Legutóbb Tippmixen nyert félmillió forintot, ezzel dicsekedett. Ha nem épp a könnyen jött pénzzel dicsekszik, akkor jellemzően a családját mutogatja, főleg a kislányáról vagy annak anyukájáról oszt meg képeket, videókat.

Aurelio folyton a pénzével dicsekszik

Fotó: Aurelio/Instagram

Bár a kislánya, Sofia édesanyjával korábban nem voltak egy pár, gyerekük egy egyéjszakás kalandból született, mégis igyekeztek jó kapcsolatban lenni a kislány érdekében. Úgy tűnik, hogy Aurelio szabadulása óta egyre közelebb kerültek egymáshoz, sőt, egymásba is szerettek, lassan az esküvőt tervezik.

A közös gyerekük érdekében igyekeztek jó viszonyt ápolni egymással, egyre több időt töltöttek kettesben, illetve hármasban, így akaratlanul is egymásba szerettek, és nagyon úgy néz ki, hogy családként tervezik a jövőt.

Baján, ahol jelenleg is élnek, már azt is pletykálják, hogy Aurelio olyan szerelmes, és annyira rajong a kislányáért Sofiáért, hogy komolyan fontolóra vette, hogy oltár elé vezeti a kedvesét, Nikit. A baráti társaságban már többen beszélnek arról, hogy jövő nyáron akár jöhet az esküvő is. „Au” nagyon lelkesnek tűnik, és szemmel láthatóan lubickol a családfő szerepében. Szerintünk jól állna neki a családalapítás" - mondta korábban Aurelio egyik névtelenséget kérő barátja.

Az biztos, hogy egyre többször oszt meg a szőke nőről felvételeket a közösségi oldalán, egyértelműen látszik, hogy több van közöttük, mint barátság. Bár a Niki nevű nő közösségi oldala privát, Aurelio Instagram-oldalán sokan szemügyre vehetik őt, főleg legutóbbi közös fotójukon, melyen szinte mindene kilátszik az extrémen dekoltált ruhája alól. A képen Aurelio hátulról öleli át a szőke nőt, akinek mellei majd kiesnek a melltartó méretű felsőből, amihez csak egy falatnyi szoknyát vett fel, így mutogatta meztelen hasát.