Autóbalesetet szenvedett Curtis csapata

Curtis nehéz éjszakán van túl, a vele turnézó csapat egy részéért aggódhatott. A rapper az Instagramon számolt be arról, hogy két turnébuszuk közül az egyik defektet kapott 130 kilométer per órás sebességnél.

"A mai hajnal nem egy szokványos hajnal volt… A zenekar két busszal járja az országot mindig minden helyszínre. A mai hajnalban a csapatunk egyik busza 130-nál durrdefektet kapott, és

csak a turnémenedzser jelenlétének köszönhetjük, hogy nem történt tragédia.

A srácok most értek haza, és én sem tudtam eddig aludni, mert aggódtam értünk… Ők az én csapatom! Az én brigádom!... Köszönöm, hogy senkinek semmi baja nem történt istenem... Vigyázzon mindenki magára az utakon és azonkívül is!" – írta Curtis a lapozható bejegyzéséhez, amelynek fotóin a defektet és a csapatát is megmutatta.

A rapper azt is megjegyezte, hogy a héten a második bulin vannak túl, de az ijedtség ellenére vasárnap este is fellép. Amint a korábbi Instagram-bejegyzéseiből is kiderül, a napokban Balatonakarattyán és Hodászon adott koncertet, bizonyára épp az utóbbi helyszínről tartottak haza, amikor a baleset történt.

Curtis mostanában élő nagykoncerteket tart, májusban még a Sopronfesten is megjelenik, de négy másik vidéki fellépése is lesz a hónapban.

G.w.M-mel is történt hasonló

Tavaly szeptemberben G.w.M is hasonlóképp járt, csak ő még a koncert előtt, így a lekötött fellépést is le kellett mondania az utolsó pillanatban. A rapper kocsija Miskolc felé kapott defektet, akkori Instagram-videójában ő is sötétben, az út szélén volt látható.

G.w.M inkább volt ideges, mint rémült, valószínűleg kisebb sebességnél történt a balesete: "Gyerekek, nagyon-nagyon sajnálom, de defektet kaptunk, szétrobban az agyam, nem fogok odaérni hozzátok. Viszont már beszéltem a tulajjal, és az Utolsó kör nevezetű turnémon be fogjuk pótolni, és találkozunk, bulizunk egy nagyot, Miskolc! Ne haragudjatok, ez most így alakult" – üzente az akkori felvételen.