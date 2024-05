Ilyen nagy már a Next Top Model Hungary sztárjának terhes hasa - képek

Axente Vanessa mindig óvta magánéletét, így annak ellenére, hogy nemzetközileg is elismert szupermodell, szinte semmit nem lehettet tudni róla. A magyar születésű modell már tinédzserkora óta sikeres a szakmájában, most a Next Top Model Hungaryben tűnt fel, ahol szigorú szakmai szempontok alapján igyekszik zsűritársaival, Tomán Szabinával, Merő Péterrel és Tombor Zoltánnal kiválasztani a legalkalmasabb lányt, aki Magyarország következő szupermodellje lehet.

Ördög Nóra műsorvezető és a Next Top Model Hungary négytagú zsűrije: Merő Péter, Tomán Szabina, Tombor Zoltán és Axente Vanessa

Fotó: Next Top Model Hungary Instagram

Axente néha szigorúnak tűnhet a vsenyzőkkel, ami nem véletlen, hiszen a Next Top Model Hungary tétje óriási, 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierjét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződése vár a győztes modellre, ezenkívül még a Schwarzkopf Gliss márka magyarországi nagykövete lehet 2024-ben, és szerepelhet a Joy magazin címlapján is. A győzelmet pedig nem adják könnyen a zsűritagok, köztük Axente Vanessa sem, aki most valószínűleg jó időre háttérbe szorítja a modellkarrierjét, miután megszületik első gyereke, akinek érkezéséről nagyjából egy hónapja számolt be a közösségi oldalán.

Axente Vanessa és ausztrál származású férje már évek óta boldog házasságban élnek, azonban a családalapítás eddig váratott magára a modell folytonos munkái miatt, és bár sokszor voltak egymástól távol, mindig igyekeztek úgy alakítani a programjaikat, hogy minden lehetőséget megragadjanak arra, hogy együtt legyenek.

Folyamatosan úton vagyok, tehát már az nehézséget okoz, hogy valakivel megismerkedjek.

Amikor az ember szerelmes lesz valakibe, és érzi, hogy megtalálta az igazit, akkor tud rá időt szakítani. A férjemmel New Yorkban találkoztam, ott éltünk, úgyhogy a sok utazás ellenére is képesek voltunk egymásra időt találni. De még mostanság sem könnyű, hiszen minden héten úton vagyok" - mondta korábban házasságáról a modell, aki azt is elárulta, hogy kétlaki életet élnek, ugyanis Budapesten és Londonban élnek együtt, de többször is elutaznak férje hazájába, Sydneybe.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a babát hol hozza világra, de jó pár hónapjuk még hátravan, hogy eldöntsék, mi számukra a legideálisabb gyereknevelés szempontjából.