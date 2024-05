Hihetetlen: több mint 1 milliárd eurót sikkasztott egy három főből álló bűnbanda

Fotó: CANAL+

Xavier Giannoli: helyzetjelentés a mai világról

Az évszázad csalása több mint 10 mozifilm és kisfilm után a rendező első televíziós alkotása. Xavier Giannoli úgy véli, a sorozat egyszerre krimi, pénzügyi nyomozás, környezetvédelmi vita, spirituális útkeresés, olyan egymásba átvezető jelenetekkel, amelyek egyik helyszínről a másikra repítenek át: elegáns párizsi negyedekből a New York-i tőzsdére, a manilai kaszinókba, kormányzati hivatalokba és lepukkant maffiabárokba.

„A dekadencia, a csalás és a szerencse ragyogó témák egy rendező számára, de úgy gondoltam, vibrálóan érdekes lenne beárnyékolni ezt a fajta filmes extravaganciát a jó és a rossz kérdésein töprengő, elhivatottan a bűnt üldöző karakterekkel. Ezt a feszültséget abban a különleges, megszállott kapcsolatban testesítettem meg, amely a nyomozó, Simon Weynachter és a banda egyik tagja, Jérôme Attias között alakul ki. A kamerám valahol a "gonosz" iránti esztétikai rajongás és az aggodalom között helyezkedik el, hogy hogyan védhetjük meg társadalmunkat. Tulajdonképpen egy helyzetjelentést akartam forgatni a mai világról, és a benne rejlő ellentmondásokról.”

Fotó: CANAL+

César-díjas szereplő gárda

A fehérgalléros bűnözés elleni küzdelemre szakosodott nyomozót a kétszeres César-díjas Vincent Lindon alakítja, míg a gazdag aranyifjút a szintén César-díjas Niels Schneider. Kettejük kapcsolata különbözőségeiktől és hasonlóságaiktól válik drámaivá és képes megjeleníteni a rendező által is említett feszültséget. A szériában jól kirajzolódik a tisztességes és lelkiismeretes nyomozó, a "széndioxid-kibocsátásért" felelős osztály alapítója – aki hányattatott magánélete elől menekül mániákusan a munkájába – és az adrenalin függő, gazdag kereskedő macska-egér harca, amelyben a gyerekeik iránti szeretet az egyetlen közös nyugvópont. A két színész kiváló alakításának köszönhetően a sorozat minden epizódja izgalmas és magával ragadó, amellett, hogy sajátos, eredeti színt ad az egészhez a tény, hogy megtörtént eseményekről szól.

Gyárfás Dorka filmes újságíró véleménye szerint vannak színészek, akikben bízhatunk, akik valahogy soha nem nyúlnak mellé: a franciák között ilyen Vincent Lindon.

“Vincent Lindon neve az utóbbi húsz évben garancia lett a magas színvonalú, művészi igénnyel készült, társadalomjobbító filmekre – és immár sorozatokra. Tényleg, ha Lindon elvállal valamit, azt érdemes megnézni, és őt is egész biztosan új oldaláról mutatja meg, mert elképesztő sok szín lakozik benne. Nagyon kevés eszközzel világokat mozgat meg. Most ennek láthatjuk egy friss példáját az Of Money and Blood – Az évszázad csalása című sorozatban.” – fogalmazott a szakember.

Az évszázad csalása május 13-tól a Direct Now alkalmazásban bárhol és bármikor streamelhető, míg a hagyományos televíziózás szerelmesei számára a Direct One TV-csatornán május 16-tól is megtekinthető.