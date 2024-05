Csak egy szál tűzpiros bodyt, és egy latex combcsizmát vett fel Balogh Edina - képek

Nemrég a Farm VIP-ben láthatták újra a tévénézők Balogh Edinát, aki tavaly vált el férjétől, Som Krisztiántól, akivel házasságuk során két gyerekük is született. Tizenegy év házasság után elég gyorsan megegyeztek arról, hogy véget vetnek a kapcsolatnak, azóta mind a ketten új kapcsolatban keresik a boldogságot. Som Krisztián a nála 21 évvel fiatalabb modellel, Csonka Rebekával alkot egy párt, és nem is titkolták soha a kapcsolatot.

Balogh Edina a Zsákbamacska hétfő esti VIP-adásában nagyon szexi jelmezt viselt

Fotó: TV2

Később kiderült, hogy a szexi színésznő, Balogh Edina sem szomorkodott sokáig, ugyanis a Farm VIP forgatása alatt közel került a szintén színész, Szabó Simonhoz, akivel sokáig titkolták, hogy egy párt alkotnak. Ezt követően sem árultak el túl sok részletet arról, mi van kettejük között azonban nemrég megszólaltak a szerelmükről, hiszen egyre biztosabbak a kapcsolatukban. Azt, hogy miért óvják ennyire privát szférájukat a gyerekeikkel indokolták, hiszen nem szeretnék, ha ők sérülnének a későbbiek folyamán.

Balogh Edinának kifejezetten jót tett a válás és az új kapcsolat, hiszen teljesen kivirult, és egyre több az önbizalma, amiről a szexi képei árulkodnak, hiszen az utóbbi időben egyáltalán nem szégyellős. Most a TV2 sikeres vetélkedőjében, a Zsákbamacskában is igazán merész szettben tűnt fel a hétfő esti VIP-adásban, ahol jelmezbe öltözve jelentek meg a hazai sztárok. Balogh Edinára csak egy falatnyi tűzpiros bodyt és egy hozzáillő latex combcsizmát adtak, ami nem takart túl sokat a színésznő formás testéből.

Balogh Edina latex combcsizmában, tűzpiros bodyban tette próbára a szerencséjét a TV2 vetélkedőjében

Fotó: TV2

Szemmel láthatólag ez sem zavarta Balogh Edinát, hogy szinte csak egy szál fehérneműben kellett játszania a vetélkedőben, de nem ő volt az egyetlen, aki sokat láttatni engedő ruhát viselt az adás során. Ugyanis feltűnt még mellette Lissák Laura is, akivel szintén a Farm VIP legutóbbi évadában ismerkedtek meg és lettek jó barátnők. A Dancing with the Stars táncosnőjét is falatnyi bugyiba és neccharisnyába öltöztették, így mutatta meg végtelen hosszú, szexi lábait. De a műsor háziasszonya, Stana Alexandra sem bízott sokat a fantáziára testhezálló zöld miniruhájában, melyben boldogan pózolt együtt Lissákkal a Zsákbamacska stúdiójában.