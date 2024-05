Fel sem lehet ismerni, szörnyű állapotban van Ben Affleck - fotó

A színészt akkor fotózták le, amikor a hétvégén részt vett 18 éves lánya, Violet középiskolai ballagási partiján, aki még korábbi feleségétől, Jennifer Garnertől született. Bár jelenleg lefoglalja A könyvelő második részének forgatása, a színész szakított erre időt és természetesen megjelent a lánya ünnepségén.

Ben Affleck és Jennifer Lopez

Fotó: NurPhoto

Az örömteli esemény dacára azonban Ben Afflecket később meglehetősen komor arccal látták, amint egymagában sétál az utcán, kezében itallal. A hírek szerint a színész egyébként még az ünnepség előtt felkereste Jennifer Lopezt, ám nem maradt sokáig egykori otthonában: a jelek szerint csak azért állított be, hogy ruhát vegyen magához - írta a Ripost.

Válságban a házasságuk

Jennifer Lopez és Ben Affleck közel húsz év után találtak újra egymásra 2021-ben, és még ugyanebben az évben össze is házasodtak. Azonban most úgy tűnik, hogy másodszorra is válságba került a kapcsolatuk, bár az utóbbi napokban mindent elkövetnek, hogy eloszlassák a kételyeket ezzel kapcsolatban, azonban eddig nem sok sikerrel.

Kiszivárgott, Jennifer Lopez már új ingatlanokat nézeget férje, Affleck nélkül, akivel állítólag már külön is költöztek egymástól. Az énekesnőt Los Angeles-i riporterek vették észre, amikor Beverly Hillsben nézett meg pár házat régi producertársa, Elaine Goldsmith-Thomas társaságában. A pár egyik közeli ismerőse nemrég úgy nyilatkozott, hogy Lopez és Affleck egyre többet veszekednek, ráadásul amíg a férfi Los Angelesben forgat, addig Lopez New Yorkban dolgozik, ez az, ami sok konfliktust eredményez köztük az utóbbi időben.

A könyvelő című film második részének forgatásán Affleck igyekezett elbújni a kíváncsi lesifotósok elől, azonban az egyik nap érdekes dolgot örökítettek meg. A színész megpróbált gyorsan beszállni az autójába, látszódott rajta, hogy nagyon feszült, valamint szemmel láthatóan nem viseli már a jegygyűrűjét. Habár megpróbálta eltakarni a kezeit, a fotó sok mindent elárul - erről itt írtunk.

