Itt a vége: Ben Affleck elköltözött Jennifer Lopeztől

Több jel utalt már korábban is arra, hogy válságban van Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága, most pedig egy informátor arról nyilatkozott az InTouch magazinnak, hogy a színész már el is költözött az énekesnőtől: otthagyta közös álomotthonukat, amelyet 60 millió dollárért vettek tavaly.

Ben most a munkájára és a gyerekeire koncentrál. Már elköltözött, és valószínűleg el kell adniuk az álomotthonukat, amelyet két évig kerestek.

Mindig szeretni fogják egymást, de Jennifer nem tudja irányítani Bent, Ben pedig nem tudja megváltoztatni Jennifert.

Kizárt, hogy tovább tarthatott volna a kapcsolatuk" – magyarázta a bennfentes.

Mi történt az álompárral?

Hollywoodban már korábban elindult a pletyka, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága válságban van. A pár egy másik közeli ismerőse (netán ugyanaz az informátor) nemrég úgy nyilatkozott, hogy Lopez és Affleck egyre többet veszekednek, ráadásul amíg a férfi Los Angelesben forgatott, addig Lopez New Yorkban dolgozott, ami rengeteg feszültséget okozott kettőjük között.

Ha házasok akarnak maradni, mindkettőjüknek változtatniuk kell a viselkedésükön.

Jennifer látszatvilágban él, és az emberek már nem veszik be a színjátékot. Csalónak és nárcisztikusnak tartják, és olyasvalakinek, aki nem érzékeli a körülötte lévő valós világot... Jennifer nagyon rosszul viseli, hogy távol van Bentől, így nem kapja meg tőle azt a figyelmet, amire vágyik. A csodának határozottan vége van" – mondta korábban a bennfentes.

Másfél hónapja nem mutatkoztak együtt

Mint arra a Mirror is emlékeztetett, Jennifer Lopezt és Ben Afflecket legutóbb március végén lehetett együtt látni egy New York-i ebéd alkalmával, azóta nem mutatkoztak egy párként.

Jennifer Lopez a sztárvilág nagy eseményén, a MET-gálán is egyedül jelent meg New Yorkban, majd Los Angelesbe visszatérve sem Ben Affleckkel csinált programot. Az énekesnő pont a napokban régi producertársa, Elaine Goldsmith-Thomas társaságában tűnt fel Beverly Hillsben, ahol megnéztek pár eladó ingatlant – ami szintén annak a jele, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck hamarosan megválhatnak közös otthonuktól.