Bérczesi Róbert először írt teljesen józanon egy dalt

A TIK-TAK egy mély és személyes vallomás Bérczesi Róbert drogokkal kapcsolatos küzdelmeiről. Az énekes-dalszerző 2020. augusztusában vetett véget a két évtizede tartó kábítószerhasználatának. A tisztulás eredményeként azonban felkészült arra, hogy a dalszerzés háttérbe szorulhat és előfordulhat, hogy hosszú ideig vagy talán soha nem lesz képes új szám írására. Erre a periódusra így emlékszik vissza:

Így indultam el azon a kezdetben éjjel-nappal rémálmokkal teli, félelmetes úton, ami a józanság felé vezetett,

és úgy is történt minden, ahogyan gondoltam: az elkövetkező években Müller Péter Sziámi barátommal ugyan kereken száz dalt írtunk meg együtt, de saját szerzeményt, eredeti HIPERKARMA-számot egyszerűen képtelen voltam alkotni. Ami ebben az időszakban HK-dalként megjelent, az mind vagy még korábban írt dalom volt (A Falon Túl, Vonatok Délnek), vagy Péter szövegére épült (Óvni Foglak, Varázshegy).”

Ezekben az években rengeteg duettet hozott össze többek között olyan előadóművészekkel, mint Bagossy-Bíró Barbi, Molnár Tamás, Pajor Tamás, Agócs Marci, Lecsó és Meszka. Sőt, valójában egy HIPERKARMA album is megjelent, amin már volt néhány új dolog, de kizárólag angol nyelven. Robi saját bevallása szerint eközben észrevétlenül masszív alkoholista lett, napi egy liter töményet fogyasztott el, azaz szerváltó lett belőle – ahogy az addiktológusok mondják.

2023. szeptember 1-jén úgy döntött, hogy az alkoholizmussal is leszámol, és azóta – felnőtt élete során először – teljesen józan. Robinak ez a változás új perspektívát adott, de a dalszerzés továbbra is távolinak tűnt.

Aztán 2023 karácsonyán mégis megtört a jég. Otthon egyedül egy E-mollt pengetve egyszer csak megfogalmazódott benne a gondolat, amiből a refrén és egyben a dal üzenete is lett: "a valóságtól nem menekülhetsz." Ezután pedig nagyon rövid időn belül kész lett a teljes szám is, ami a TIK-TAK címet kapta. Nem volt kérdés, hogy az új trackhez videóklip is készül, amin a HIPERKARMA ze-nekar a Good Vibes Only csapatával dolgozott. Laky Dóri rendező még 2021-ben keltette fel Kocsó Ábel producer figyelmét A biciklidet itt hagytad című első kisfilmjé-vel és már akkor biztos volt benne, hogy a jövőben fognak közösen alkotni. Dóri és ifj. Sebő Ferenc kreatív producer közösen fejlesztette a koncepciót. A cél az volt, hogy az erős képekből építkező dalszöveget támogassa a klip. A 360 fokos képi világ keveredése a hagyományos snittekkel Robi múltja és jelene között kontrasztot repre-zentálja. A feladatot az egész csapat komolyan vette, hiszen tisztában voltak vele, hogy nemcsak egy ötperces dalról van szó, hanem húsz év eseményei sűrűsödnek össze benne.

Ezzel a projekttel Ábelnek egyébként egy régóta dédelgetett álma vált valóra, hiszen a HIPERKARMA meghatározó része volt a fiatalságának, a zenekar szerepét saját életében így foglalta össze:

„Robi új számait olyan érzés hallgatni, mintha együtt fejlődnénk és értenénk egyre teljesebben a való világot, ami túlmutat a függőségeken és szenvedésen. A boldogságról, szeretetről, emberi kapcsolatokról, az életről szóló dalokkal is ugyanúgy tudok menni, mint kamaszkoromban a szenvedéssel, hedonizmussal. A kisfiam már az új dalokon nő fel, persze a régiekre is szeret őrjöngeni és ez az élet körforgása.”

A TIK-TAK klipjében Robi tetőtől talpig feketébe öltözve járja végig a fővárosnak azokat a helyszíneit, ahol megpróbáltatásai és hányattatásai történtek – amik egyben Budapest legszebb részei is. Székely Róbert operatőr nagyon hamar és érzékenyen hangolódott rá Robi történetére. A videóban természetesen szerepel Kati, Benő és Sztivi is, hiszen ők nemcsak Robi kollégái, hanem a legközelebbi barátai, akik szívvel-lélekkel támogatták őt, és végig vele voltak az úton.

A HIPERKARMA legközelebb a Budapest Parkban ad koncertet, ami több szempontból is izgalmasnak ígérkezik. A május 24-i bulin ünneplik a Konyharegény című album megjelenésének 10. évfordulóját és itt hangzik el élőben először a TIK-TAK is.