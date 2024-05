Újabb plasztikázásával dicsekszik Berki Mazsi - videó

Berki Mazsi már több mint két éve megözvegyült, amikor férje, Berki Krisztián tragikus körülmények között meghalt. Az özvegy nem gyászolt sokáig, hamar megismerkedett dúsgazdag barátjával, Zoltánnal, aki többek között finanszírozza a plasztikai bevatkozásait, és minden egyéb luxust, amit eddig nem kapott meg.

Berki Mazsi elismerte, hogy plasztikáztat

Fotó: Berki Mazsi/Instagram

Berki Mazsi azóta folyton luxusutazásokra jár, drága holmikat vásárol magának, méregdrága autókkal jár és teljesen plasztikafüggő lett, hiszen már szinte rá sem lehet ismerni az utóbbi időben. Hosszú póthajat visel, száját is feltöltette, melleit is egyértelműen sokkal nagyobbra csináltatta. Bár bizonyos eljárásokat letagadott eddig, most valamilyen okból mégis elismerte, hogy milyen kezeléseket kapott az elmúlt időszakban.

Tisztában vagyok vele, hogy a botox még mindig nagyon megosztó téma, pedig nagyon sok ember esett át már ilyen beavatkozáson, és rengetegen érdeklődnek iránta.

A felmérésem eredménye egyáltalán nem befolyásolt a döntésemben, csupán kíváncsi voltam a véleményekre. Február 19-én volt a beavatkozásom, és azért vállaltam fel, mert nem szeretném, hogy elmélyüljenek a ráncaim. A szemöldököm között két függőleges csík alakult ki, ezt szerettem volna eltüntetni. Mindig azt hallottam korábban, hogy a botoxtól eltűnik a mimikánk, éppen emiatt jártam alaposan utána, mert ezt nem szerettem volna. Persze vannak orvosok és páciensek, akik túlzásba esnek, én viszont olyan esztétikai központot választottam, ahol a legnagyobb elővigyázatossággal, odafigyeléssel folynak a kezelések.

Pár napon belül már láttam a változást. A közvetlen környezetemben, aki nem tudott róla, semmit nem vett rajtam észre

- állította Berki Mazsi, aki előtte saját közösségi oldalán kérte ki a követői véleményét a botoxolásról, de ezekszerint egyáltalán nem érdekelte, hogy mit mondanak róla mások.

Szinte már rá sem lehet ismerni Berki Krisztián özvegyére

Fotó: Instagram/Berki Mazsi

Bár még csak 32 éves mégis úgy érzi, hogy ideje elkezdeni a változtatást, bár már eddig is rengeteg szépészeti beavatkozáson esett át, mint kiderült azért, mert fél az öregedéstől.

32 évesen túl vagyok életem első botoxán és igen vállalom!

- kezdte az Instagram-bejegyzésében Berki Mazsi, aki hosszas magyarázkodásba kezdett arról, hogy bár megosztó téma a botoxoltatás, de ő mégis jónak látta, ha elkezdi és próbálta meggyőzni a követőit arról, hogy miért jó és ő mennyire körültekintően járt el, mielőtt belekezedtett. Majd azt is elismerte, hogy már hat évvel ezelőtt is volt plasztikai műtétje.

Vékony ajkakat örököltem, melyekkel nem voltam elégedett. Ahogy fentebb írtam, több mint 6 éve voltam először ajaktöltésen és azóta foglalkozom az ajkam természetes dúsításával, úgy hogy még véletlenül se essek túlzásba, hisz szeretném, hogy a szüleim rám ismerjenek...

Sokan hajlamosak túlzásba esni, ezért szerintem nagyon fontos, hogy kit/kiket is választunk fiatalságunkat megőrző kezelések esetén. Számomra fontos volt, hogy a mimikám ne veszítsem el és ne úgy nézzek ki, mint akit legyőzött a botox - fejtegette bejegyzésében Berki Mazsi, aki nagyon elégedett az eredménnyel.

Ezt gondolja a szakértő

Dr. Parrák Zita esztétikai orvos megszólalt a Borsnak a botoxoltatással kapcsolatos tévhitekről, és úgy gondolja a téves információ az oka annak, hogy sokan még most is rossz véleménnyel vannak az eljárásról.

Itthon szinte még most is bűnnek számít, ha valaki botoxoltat. Ennek pedig főleg az az oka, hogy ebben a témában nagyon sokan informálatlanok. Rendszeresen látom, hogy a szaklapokban is téves képet alkotnak.

A tudatlansága a médiának és az embereknek váltja ki az ellenszimpátiát ezzel a beavatkozással szemben. Pedig a botox a világon a leggyakrabban alkalmazott és a legkevesebb mellékhatással járó esztétikai kezelés. Hiszen nagyjából néhány hónap elteltével kimegy a hatása, ezért egy elrontott plasztikai műtéttel szemben jelentősen előnyösebb. Biztonságosan alkalmazható, egy gyakorlott szakember kezében. Nagyon fontos, hogy ne a szomszédasszonytól, vagy a különböző plasztikai csoportokban informálódjunk, hanem ajánlott felkeresni egy szakembert, aki valós tanácsokat tud adni ebben a témában" - magyarázta a lapnak a szakember, aki elárulta, hogy nemcsak a negyvenes, hanem a harmincas, sőt, húszas korosztály is előszeretettel alkalmazza a botoxkezeléseket.