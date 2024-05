Nagyon beteg a Dancing with the Stars táncosa

A Dancing with the Stars táncosa, az első és a harmadik évadot meg is nyerő Hegyes Bertalan április elején számolt be arról, hogy rettenetesen fáj a sarka, ami a munkájára is hatással van. A helyzet azóta sem javult, sőt: a táncos akár kórházba is kerülhet.

"Sok instrukciót kaptam, sőt Mikes Anna és az apukája is próbáltak segíteni.

Ők eléggé a szívükön viselik a fájdalmaimat, mert Annának is volt régen ilyen nagy lábfájdalma.

Van egy nagyon bevált gyógyszerük. Ez egy injekció, amit vízbe kell keverni és meginni. Mindenki ódákat zengett róla, így én is kipróbáltam, de sajnos nem működött. Nem nagyon akar változni ez a szituáció, úgyhogy már komolyabb szakemberhez kell fordulnom" – magyarázta Hegyes Bertalan a Borsnak.

"Eddig még nem mentem el igazi szakemberhez, de mivel már kilőttem az összes lehetőséget, ami nem gyógyszer, hiszen az iszappakolástól kezdve, a krémeken át, a homeopátiás szerekig már mindent kipróbáltam. Most már tényleg muszáj lesz orvoshoz fordulnom.

Ma már annyira fájt, hogy eljutottam arra a pontra, hogy teljesen el vagyok keseredve.

Pedig nagyon bíztam abban az injekcióban, amit Mikes Annáék ajánlottak. Szóval most már tényleg a végére kell járnom, úgyhogy bejelentkezek a sportkórházba hamarosan" – tette hozzá.

De milyen hatással lesz ez a karrierjére? "A terveimet szerencsére annyiban nem befolyásolja, hogy tüneti kezeléssel tudok rajta enyhíteni, de a forrását nem tudom megszüntetni. Ha nagyon odafigyelek, akkor sokkal enyhébb a fájdalom, és kibírok vele egy, vagy két napot táncolással. Persze hosszútávon ez nem maradhat így" – mondta erről a Dancing with the Stars táncosa.

Kétszer is nyert

Hegyes Bertalan a hazai Dancing with the Stars legeredményesebb táncosa, hiszen az eddigi négy évadból kettőt megnyert a partnerével. Az első évadban Gelencsér Tímeával, a harmadik szezonban pedig Csobot Adéllal lettek bajnokok – miközben 2021-ben "csak" a középmezőnyig jutottak Nagy Rékával, tavaly pedig még hamarabb kiestek Eszenyi Enikővel.