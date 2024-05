Drámaian megváltoztak a Beverly Hills 90210 sztárjai az elmúlt harminc év alatt - képek

A Beverly Hills 90210 alkotója Darren Star, akinek a Szex és New Yorkot is köszönheti a közönség, jelenleg az Emily Párizsban című sorozaton dolgozik. A társproducere Aaron Spelling volt, akinek a nevéhez olyan sikersorozatok fűződnek, mint a Melrose Place, a Bűbájos boszorkák, vagy a Hetedik mennyország, nem mellesleg az egyik főszereplő, Tori Spelling édesapja. Egy feldolgozással is próbálkoztak később 90210 címmel, – ami Beverly Hills irányítószámára utal – összesen öt évad készült a folytatásból, de 2013-ban úgy döntöttek, nem folytatják tovább.

A színészek a 30. évfordulón újraforgatták a sorozat intróját

Fotó: Fox

Shannen Doherty

A színésznő távozott leghamarabb a sorozatból annak ellenére, hogy úgy indult, ő a főszereplő, Brenda Walsh szerepében, aki családjával, szüleivel és ikertestvérével Minnesotából költözött a gazdagok által lakott Beverly Hillsbe, emiatt kívülállónak érezte magát. Évekkel később kiderült, miért kellett elhagynia a sorozatot a 4. évad végén, ugyanis Tori Spelling bevallotta, hogy ő intézte el a dolgot, mivel Doherty a dührohamaival kikészítette az egész stábot. Spellingnek nem volt nehéz dolga, ugyanis apja, Aaron Spelling volt a sorozat producere.

Tori Spelling és Shannen Doherty a Beverly Hills 90210-ben barátnők voltak, de valójában utálták egymást

Fotó: Fox

Shannen Dohertyre később is voltak hasonló panaszok, ugyanígy végezte a Bűbájos boszorkákban, ahol Alyssa Milano nem tudta elviselni a vele való közös munka során.

Az 52 éves színésznő jelenleg az életbenmaradásért küzd, ugyanis 2015-ben diagnosztizáltak nála mellrákot, ami azóta a csontjaira is átterjedt, de nem adja fel a küzdelmet. Azóta masztektómián, kemoterápián és sugárkezeléseken is átesett, mégis kiújult a daganata 2019-ben, majd a következő évben bejelentette, hogy áttétek vannak a testében, negyedik stádiumú rákkal küzd.

Shannen Doherty az életben maradásért küzd, a rákbetegség negyedik stádiumában van, de nem adja fel

Fotó: Shannen Doherty Facbeook

Tori Spelling

A producer lánya Donna Martin szerepét játszotta a sorozatban, amit úgy kapott meg, hogy megváltoztatta nevét a szereplőválogatás során, mert el akarta kerülni azokat a vádakat, hogy csak apja miatt kapta meg a szerepet. Ő az egyik színész, aki teljesen végig szerepelt a sorozat tíz évadában megszakítások nélkül.

Tori Spelling a Beverly Hills 90210-ben, Donna Martin szerepében

Fotó: Apats Gábor / Fox

2015-ben hazugságvizsgálóra kötve mesélt a múltjáról a Tori Spelling: Celebrity Lie Detector című műsorban, akkor volt kénytelen bevallani azt is, hogy a Beverly Hills 90210-ből ő rúgatta ki a Brendát játszó Shannen Dohertyt, amiért az sokat hisztériázott, megnehezítve a stáb dolgát.