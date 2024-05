Álló mellbimbói miatt magyarázkodik a TV2 bombázó sztárja

A Házasság első látásra szereplője, Bogi harsány személyiség, és mára elégedett önmagával, ezért is lehet sokaknak antipatikus a viselkedése. Őt azonban ez nem tántorítja el attól, hogy szeresse magát, és egyáltalán ne szégyenlősködjön. Nemrég fotóin egy falatnyi melltartóban mutogatta izmos hasfalát, sőt annál többet is, ugyanis a vékony anyag elég jól láthatóvá tette meredező mellbimbóit – a képek alatt le is írta, hogy kicsit fázott a fotózás során.

Bogi emlékezetes posztja az Instagramról:

A 29 éves lány fotója megosztó véleményeket váltott ki a követőiből, ezért újabban egy Instagram-történetben magyarázkodott a formás, apró mellei miatt:

Visszagondolva nagyon durva, hogy 10 évvel ezelőtt annyira szégyelltem a melleimet.

Szét lettem szívatva, hogy milyen lapos vagyok, emiatt pedig extrém vastag, Cardo matracos melltartókat hordtam, hogy nagyobbnak tűnjenek. Most meg… Milyen szép karrier ez egy emlőnek, vagy kettőnek?" – elmélkedett a közösségi oldalán Bogi.

Szakított a férjével

A TV2-n nagy sikerrel futó párkereső reality, a Házasság első látásra utolsó adásában Boginak és Gerinek is el kellett döntenie, adnak-e esélyt annak a házasságnak, amelyet párkapcsolati szakértők hoztak össze.

Bogi intenzív időszakot emlegetett, amire mindig emlékezni fognak.

Két nagyon külön világ vagyunk. Nagy szerencsém volt veled, hogy ilyen jó ember vagy"

– közölte. Megszerette a kapcsolat dinamikáját, felszabadult ebben a kapcsolatban. Lojális társak lettek, vélte Bogi, aki őszinteséget és szeretetet is emlegetett. A döntésben egyszerre akart az eszére és a szívére hallgatni: de hiányzik valami folytatáshoz, így ő nem akarta folytatni a házasságot.

Hatalmas siker volt a Házasság első látásra

Az idei évben minden várakozást felülmúlt a Házasság első látásra című műsor nézettsége. Áprilisban a nézettségi toplisták első tíz helyén mindhárom kiemelt korcsoportban a műsor egyes epizódjai állnak. A március 18-án debütált műsor 1. évadának összes epizódja nyerte az idősávját a fő konkurenssel szemben mindhárom kiemelt korcsoportban, a teljes lakosság körében átlagosan közel 830 ezren kísérték figyelemmel, amihez 20,5%-os nézői részesedés párosult.