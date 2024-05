Iszonyú botrány tört ki a TV2 modelles műsorában - videó

Ahogy az várható volt, a verseny egyre élesebb a TV2 modelles műsorában, így egyre feszültebbek a lányok, akik persze egymás riválisai, miközben kénytelenek együtt lakni. Mindig a másikhoz mérik magukat, és néha úgy gondolják, hogy vetétyársnőik többet engednek meg maguknak, majd, a húzódozás és a kedvetlenség ellenére is őket emeli ki a zsűri. Így támadták Gabit, aki fel is csattant a műsorban: "Erre vagytok kiélezve, hogy én mit, hogy csinálok! - mondta.

A lányok szerint ő viszont folyton "rinyál" a feladatok előtt és közben, majd valahogy a zsűri mégis hősként emeli ki őt. Niki Hawát is elővette, szerinte "ez egy fotózás, a modelleknek ez a dolga, és fel van nagyítva, minden baja van mindenkinek!"

Hawa nem roppant össze a támadás miatt: "Pontosan tisztában vagyok azzal, hogy mennyire vagyok érzékeny, mennyire vagyok rinyálós és hisztis. Ez amúgy a szakmában senkit nem érdekel. Vagy elvégzem a munkát, vagy nem" - jegyezte meg. Részletek a fenti videóban.

Ketten nem akartak vetkőzni

Mint írtuk, A Next Top Model Hungary legutóbbi adásában aktfotózáson vettek részt a műsor versenyzői, a meztelenkedés azonban nem jött be mindenkinek: két versenyző döntött úgy, hogy nem hajlandó megcsinálni a feladatot.

Az egyik legmegosztóbb szereplő, Gabi egyértelműen kijelentette, hogy ő a hosszas pályafutása alatt sosem vállalt aktfotózást, mivel a meztelenkedés sosem fért bele neki, és ezután sem fog meztelenül pózolni. A feladatot annak ellenére sem vállalta, hogy a fotókon takarhatta volna magát, nem kellett volna mindenét megmutatni a kamerák előtt. Hangsúlyozta, hogy ő nem érzi úgy, hogy egy modellnek le kell vetkőznie ahhoz, hogy valamit közvetítsen, és emellett határozottan ki akar állni továbbra is.

Hasonló döntésre jutott Hawa is, aki kikötötte, hogy bugyi és melltapasz nélkül nem szeretne kamera elé állni, mert tudja, hogy biztosan megbánná a későbbiekben, ha most ilyen jellegű képekre igent mondana. Erről többet itt olvashat, itt képeket is talál.