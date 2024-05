Szörnyen megalázta lánya Brad Pittet

A népszerű színész Brad Pitt és volt felesége, Angelina Jolie hosszas jogi csatát folytatnak egymással, szinte semmiben sem tudnak megegyezni. A jelek szerint gyerekeik is inkább az anyjukat támogatják, sőt, a színészt gyűlölik. Korábban már fia is borzalmas dolgokat írt Pittről, most azonban lánya, Shiloh alázta meg a lehető legkegyetlenebb módon.

Bár nem tudni az igazságot, mi történt valójában Angelina Jolie és Brad Pitt között, de nagyon úgy tűnik, hogy a család végleg széthullott. A házaspárnak hat közös gyereke van, három biológiailag saját és három örökbefogadott gyerek: Shiloh és a 15 éves ikrek, Vivienne és Knox, valamint a 22 éves Maddox és Pax fiúk és a 20 éves Pax, valamint a 19 éves Zahara lányuk, akik a hallgatás mellett döntöttek. Tavaly év végén az egyik örökbefogadott fia, Pax nevezte apját a világ legnagyobb s*ggfejének, aki indulatus üzenetet fogalmazott meg a színészről. Pax még 2020-ban, 16 évesen tálalt ki az apjáról egy privát csoportban, amelyet jórészt az iskolatársaival használt, azonban nyilvánosságra került egykori apák napi üzenete. Brad Pitt, Angelina Jolie és a gyerekeik régen

Fotó: Northfoto Boldog apák napját ennek a világklasszis s*ggfejnek! Újra és újra és újra bebizonyítod, hogy egy szörnyű és aljas ember vagy. Semmi figyelmet vagy empátiát nem mutatsz a négy legkisebb gyereked iránt, akik reszketnek a félelemtől, ha a közelükben vagy. Soha nem fogod megérteni azt a kárt, amit a családomnak okoztál, mert képtelen vagy rá. A hozzám legközelebb állók életét állandó pokollá tetted. Mondhatsz magadnak és a világnak bármit, amit csak akarsz, de az igazságra egy nap fény derül. Szóval boldog apák napját, te kib*szott szörnyű emberi lény!" - írta korábban a Daily Mail. Brad Pitt és Angelina Jolie gyerekei egyértelműen az anyjukat támogatják

Fotó: 2021 Getty Images/Jesse Grant / Getty Images via AFP Azóta kiderült, hogy Angelina Jolie elvileg azért vált el Pittől, mert az állítólag fizikailag bántalmazta legidősebb örökbe fogadott gyereküket, Maddoxot, amit a színésznő már nem tűrt tovább. A válás kapcsán szinte minden kérdésben összevesztek, és nem voltak hajlandóak könnyen lemondani semmiről a másik javára. A fizikai bántalmazás jóval a család 2016. szeptemberi, Franciaországból Los Angelesbe tartó repülőútja előtt kezdődött, de nem ez az eset volt az első alkalom, hogy fizikailag bántotta gyerekét, de ezt követően döntött úgy a színésznő, hogy beadja a válópert - állt egy hivatalos dokumentumban Angelina Jolie vallomása a válás valódi okairól. Brad Pitt és Angelina Jolie még 2005-ben kezdtek randevúzni, miután együtt szerepeltek a Mr. & Mrs. Smith című filmben, és miután a színész elvált Jennifer Anistontól. A pár 2014-ben hivatalosan is összekötötte az életét, de a kapcsolatuk 2016-ban véget ért, amikor Angelina beadta a válókeresetet. Állítólag Pitt már nem harcol a gyerekei felügyeletéért sem, akik a jelek szerint nem kíváncsiak az apjukra, sőt gyűlölik őt.

Most saját, vérszerinti lánya, Shiloh egy nagyon szélsőséges lépéssel fejezi ki haragját az apja felé, ugyanis miután betöltötte a 18. életévét úgy döntött, kérvényezi a bíróságon, hogy változtassák meg a nevét, és elhagyhassa apja családnevét, azaz a Pittet. Jelenleg a lány teljes neve Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, de csak anyja vezetéknevét szeretné használni a jövőben. De nem Shiloh az egyetlen, aki nem vállalja az apja vezetéknevét, hiszen kisebbik húga, Vivienne nemrég Angelina Jolie mellett társproducerként vett részt a The Outsiders című Broadway-produkcióban, és csak Vivienne Jolie néven szerepelt - írja az Entertainment Tonight.