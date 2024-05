Mi lett velük? Hatalmasat változtak a Breaking Bad színészei a forgatás óta - képek

Walter White – Bryan Cranston

Bryan Cranston színészi játéka egészen nagyszerű. Egy kémiatanárt alakít, aki miután tüdőrákot állapítanak meg nála metamfetamin gyártásba kezd. Alakításáért négy Primetime Emmy-díjat kapott a legjobb színésznek járó kategóriában. Miután 2011-ben a Breaking Bad producere lett, két alkalommal a legjobb televíziós drámasorozatnak járó Primetime Emmy-díjat is magáénak tudhatta. A sorozat után a karrierje új magasságokba emelkedett. 2014-ben Tony-díjat kapott a főszereplő Lyndon B. Johnson megformálásáért az All the Way című Broadway-darabban. A 2015-ben bemutatott Trumbo címszerepében ismét kivívta a kritika elismerését és Oscar-díjra jelölték legjobb férfi főszereplő-kategóriában.

A jövőre nézve a 68 éves férfi elárulta, hogy 2026-ban vissza akar vonulni, hogy a családjára összpontosítson, és Franciaországba költözik a feleségével. A párnak van egy lánya, a 31 éves Taylor Dearden Cranston, aki maga is színészettel foglalkozik.

Fotó: AFP

Jesse Pinkman – Aaron Paul

Jesse Pinkman, Walter egykori diákja, aki drogfogyasztóként lesz Walter társa a metamfetamin-árusításban. A karakter egy lenyűgöző átalakuláson megy keresztül a sorozat során, sokak kedvence lett. Háromszor is elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó Primetime Emmy-díjat.

A Breaking Bad után Aaron Paul Cranstonhoz hasonlóan nagy sikereket ért el a filmes pályafutásában. Olyan alkotásokban volt látható, mint a Need for Speed, a Hosszú út lefelé és az Exodus: Istenek és királyok, valamint a Black Mirror és a Westworld. 2014 és 2020 között a Netflix BoJack Horseman című animációs sorozatában Todd Chavez hangját kölcsönözte, a sorozat elkészítésében vezető producerként is közreműködött.

Paul 2012-ben jegyezte el Lauren Parsekian színésznőt, rá egy év múlva pedig össze is házasodtak. Két gyermekük, egy kislányuk és egy fiuk született.

A Breaking Bad utolsó epizódjának emlékére Paul és színésztársa, Bryan Cranston is Breaking Bad-tetoválást csináltatott a forgatás utolsó napján, 2013 áprilisában. A sorozat alatt nagyon jó barátokká váltak, illetve 2019-ben piacra dobták a Dos Hombres nevű alkoholos italukat is.