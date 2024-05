Egy párt alkothat A Bridgerton család két sztárja

A Bridgerton család harmadik évadát csütörtökön mutatják be, mely ismét számos izgalmakat és fordulatokat tartogat a nézőknek: a Julia Quinn-regények alapján készülő sorozat folytatásában Colin Bridgerton (Luke Newton) és Penelope Featherington (Nicola Coughlan) szerelmi története kerül a középpontba. Az első évad jórészt Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) és Simon (Regé-Page Jean) kapcsolatára fókuszált, a másodikban Anthony Bridgerton's (Jonathon Bailey) és Kate (Simone Ashley) szerelmét mutatták be.

Személyi változás is lesz, Francesca Bridgertont korábban Ruby Sokes alakította - ő azonban egy másik sorozatba távozott, a helyére Hannah Dodd érkezik.

Azonban egyre többen azt pletykálják, hogy a sorozat Benedictjét játszó Luke Thompson, valamint a Philippa Featheringtont alakító Harriet Cains egy párt alkotnak nem csak a filmvásznon, de a való életben is. A találgatások alapja, hogy a két sztár többször is lebukott: egyre többet látják őket egymás társaságában, ahol feltűnően jól érzik magukat. A híreket eddig nem erősítették meg, ugyanakkor nem is cáfolták.

Korábban Luke Thompson egy interjúban bevallotta, hogy párkapcsolatban él, azonban barátnője kilétére azóta sem derült fény. Mindenesetre egyre több a bizonyíték, hogy Thompson és Cains a forgatáson is egymásba szerettek - írj a Who.

A Netflix sikersorozata

A Netflix saját tartalmai közt 2021-ben A Bridgerton család volt a csúcstartó, karácsony óta 82 millió háztartásban kezdték el nézni a sorozatot legálisan (plusz még a torrentezők). A streaming szolgáltató 83 országban van jelen, a kosztümös, fikciós széria mindenhol bekerült a top 10-be, kivéve Japánban. Itthon, január 28-án délben épp a második helyen tanyázik, úgy tűnik, a magyar nézők is szeretik ez a színes mesevilágot.

A Netflix sorozatai közül korábban a The Witcher vezette a tabellát, azt 76 millióan kezdték el nézni az első négy hetében. A széria remek nézettséggel indult, és a mai napig népszerű. A sorozat május 16-án tér vissza a Netflix kínálatába. Egyébként lesz 4. évad is, ezt a Netflix már évekkel ezelőtt elárulta, de még nem tudni, melyik Bridgerton testvér szerelmi élete lesz fókuszban.