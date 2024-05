Hatalmas terpeszben, bikiniben mutogatja magát Szoboszlai Dominik barátnője - kép

A Liverpool sztárfocistájára, Szoboszlai Dominikra újra rátalált a szerelem, választottja pedig egy székesfehérvári lány, Buzsik Borka. A magyar válogatott csapatkapitánya maga is bevallotta, hogy boldog párkapcsolatban él, azonban hivatalosan még nem vállalta fel új szerelmét.

A fiatal lányról mindössze annyit tudni, hogy Buzsik Borkának hívják, illetve igencsak hasonlít a focista régi szerelmére, Fannira. Ez pedig az bizonyítja, hogy Dominik a hosszú, szőke hajú, modell alkatú nőket szereti. Tavaly szeptemberben szakított volt kedvesével, Gécsek Fannival, a hír pedig sokkolta a rajongókat, hiszen kívülről úgy tűnt, hogy minden rendben van közöttük. A focista nem szívesen beszél a magánéletéről, azonban nemrég a Redditen egy felhasználó észrevette, hogy Borka Szoboszlai Dominik autójából posztolt képet a közösségi oldalán, sőt, később maga a lány is megosztotta, hogy testvérével ellátogattak a Liverpool egyik mérkőzésére, és a pályán egy közös kép is készült róluk. Valószínűleg így egymás családjának is be lettek már mutatva.

Borkának már 11 ezer követője van az Instagram-oldalán, ahol rendszeresen oszt meg magáról szexi, merész fotókat. Az látszik, hogy kicsit sem szégyenlős, ugyanis nemrég a tengerparton, hatalmas terpeszben, egy bikiniben mutogatta magát.

Fotó: Buzsik Borka / Instagram

Nem ő az egyetlen focista barátnő, aki a közösségi oldalán szexizik

Schobert Lara

Mint írtuk, Schobert Lara szakított tíz évvel idősebb barátjával, a Kazinbarcika SC futballistájaként ismert Szekszárdi Tamással. A lány arról is beszámolt, hogy újra Budapesten él a szüleinél, bár egy most nyilatkozó ismerőse szerint már két hónapja külön élnek korábbi párjával.

Már tavaly, karácsony környékén is szétmentek.

Akkor aztán adtak egy új esélyt a kapcsolatnak, de belátták, hogy ez nem fog működni köztük, főleg azután, hogy Tamás Kazincbarcikáról Pécsre költözött. Ez tette be a kaput igazán... Márciusban már nem is voltak együtt, a legjobb tudásom szerint" – idézett egy bennfentes informátort a Bors.

Ezek szerint Schobert Lara és Szekszárdi Tamás kapcsolatát a távolság emésztette fel.