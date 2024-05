Világbajnok fenekét és feszes melleit mutogatja a mexikói színésznő - szexi képek

2019-ben megkapta Clara szerepét a Claramente című sorozatban. Emellett a Dani Who? című sorozatban és az Infelices para Siempre című filmben is szerepet kapott. Utóbbi 2023-ban jelent meg. 2021-ben a Ki ölte meg Sarát? című sorozatban volt látható, mint Elisa, valamint a Malverde: El Santo Patrón című sorozatban is feltűnt, mint Isabel Aguilar.

Itthon legtöbben A kamuprofil című sorozatból ismerhetik, amit a Netflix sugároz. A sorozatban többször is megvált a ruháitól és több szexjelenetet is forgatott Rodolfo Salas színésszel, melyeket nagyon élvezett.

Vetkőznek a mexikói színésznők

Eiza González sokaknak ismerős lehet A 3-test-probléma című, nagysikerű sci-fi sorozatból, de számos más ismert filmben is feltűnt már. A fiatal mexikói származású színésznő képei alapján elég feltűnő, hogy nem szívesen hord melltartót, szinte folyton kivágott ruhákban mutogatja formás melleit.

A 34 éves szexi színésznő korábban is feltűnt már olyan sikeres produkciókban, mint a Baby Driver, a Fontos vagy nekem című sorozatban Rosamund Pike oldalán, vagy az Alkonyattól pirkadatig című sorozatban.

Jelenleg karrierjét építi, egyre több felkérést kap. Szemmel láthatólag nem szemérmes típus, hiszen előszeretettel mutogatja formás melleit melltartó nélkül és mélyen dekoltált ruhákban.