Először fóliában, majd egy szál lepedőben ment utcára az ismert énekesnő - képek

Amalaratna Zandile Dlamini, azaz Doja Cat, amerikai énekesnő sosem a visszafogott stílusáról volt ismert, de most új szintre emelte a magamutogatás fogalmát. A 28 éves sztár pár évvel ezelőtt döntött úgy, hogy botrányaival fogja magára felhívni a figyelmet, mint például azzal, hogy először levágta hosszú barna haját, majd teljesen kopaszra borotválta a fejét, ezt követően pedig a szemöldökét. Azóta is extrém rövid, kiszőkített hajat visel, de öltözködését és modorát illetően is bőven van mit kifogásolni a viselkedésén.

Doja Cat ilyen ruhában érkezett a tavalyi Haute-Couture show-ra

Tavaly nyáron négy hét alatt közel 200 ezer követőt veszített Doja Cat, miután elkezdte sértegetni a saját rajongóit. A Grammy-díjas énekesnő már többször is összetűzésbe keveredett a rajongóival, de a veszteség ellenére sem fogta vissza magát, és elnézést sem kért tőlük az eset után.

Nyertem egy Grammy-t és bejártam a kib**zott földkerekséget, volt egy number one-om és platina is lettem.

Slágert slágerre halmozok, és ti mind azt akarjátok, hogy d*góképesnek tűnjek nektek, hogy hazamehessetek és egész nap verhessétek a fa**otokat, miközben az anyátok pincéjében éltek. Menjetek a p*cs*ba!" - írta pár éve ingerülten Twitteren Doja Cat, és azóta sem fogja vissza magát, többször is keveredett már konfliktusba a közösségi médiában.

De nemcsak követőivel, hanem más sztárokkal is volt már nyilvános vitája. Az egyik legemlékezetesebb a Stranger Things fiatal sztárával, Noah Schnapp-al történt, amikor az énekesnő megkérte őt privát üzenetben, hogy segítsen neki randit szervezni az egyik kollégájával, de a fiú ezt nyilvánosságra hozta.

A tény, hogy Noah ezt tette, hogy ment és közzétette a privát beszélgetést köztem és közte, ez annyira hihetetlen, szociálisan érzéketlen és őrült dolog volt...

Olyan, mint azok a borderline-os kígyók, hatalmas görénység" - fakadt ki akkor az énekesnő, de rajongói ekkor sem vele értettek egyet, hanek Schnappot támogatták, amitől ő még dühösebb lett.

Doja Cat azóta is botrányaival és őrült ruháival hívja fel magára a figyelmet, legutóbb csak folpackkal tekerte körbe intim részeit, így ment ranedvúzni új barátjával, Guram Gvasalia divattervezővel, akivel egy ismert gyorsétteremben fotózták le őket. Másnap sem vitte túlzásba a ruhaválasztást, ugyanis egy egyszerű, fehér lepedőt tekert meztelen testére, amihez egy magassarkú cipő húzott fel a randevújára.

