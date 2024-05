A lövöldözés után most betörőt fogtak a világsztár villájánál

Letartóztattak egy férfit, aki megpróbált betörni Drake 100 millió dollárt érő torontói villájába, egy nappal azután, hogy biztonsági őrét lelőtték. A torontói rendőrség közleményben erősítette meg a lapok információit: közölték, hogy a rendőröket azután hívták ki, hogy egy személy megpróbált bejutni az ingatlanba.

Drake villája Torontóban

Fotó: AFP

A Global News szerint legalább négy rendőrségi járőrkocsi sietett a helyszínre a hívás után. Egy szemtanú szerint az illetővel előbb a biztonsági emberek dulakodtak, utána hívták a hatóságot.

Mint írtuk két napja, egy biztonsági őrt meglőttek, súlyosan megsebesítettek a kanadai rapsztár, Drake torontói villája előtt kedden - közölte a rendőrség. Az előkelő Bridle Path negyedben, a Park Lane Circle-en található hatalmas ingatlan bejáratát a rendőrök lezárták, és egész délelőtt erős rendőri jelenlét volt a környéken.

Rendőrök jelentek meg Drake háza előtt

Fotó: AFP

A lövöldözés nem sokkal hajnali két óra után történt, mondta Paul Krawczyk, a torontói rendőrség egyik nyomozója a médiának a helyszínen. Krawczyk nem tudta megmondani, hogy Drake otthonában volt-e épp akkor, de közölte, hogy a rendőrség kapcsolatban áll a rapper csapatával, és együttműködnek velük a nyomozás során.

Egy rendőrségi forrás korábban azt nyilatkozta a CBC Newsnak, hogy autós lövöldözésről van szó, azaz gépkocsiból adták le a lövéseket. Egy biztonsági őrt meglőttek a mellkasa felső részén, és eszméletlen volt, amikor a rendőrök megérkeztek. Az informátor szerint kórházba szállították, ahol megműtötték. A nyomozó nem erősítette meg, hogy valóban autós lövöldözés volt-e.

Drake

Fotó: AFP

A rendőrség elsőre nem tudott leírást adni sem a járműről, sem a gyanúsítottakról, de később a nyomozók megszerezték a biztonsági kamera videóját, amely rögzítette az esetet. A rendőrség a nap folyamán további biztonsági felvételeket fog gyűjteni - tette hozzá a nyomozó.

Drake színészként kezdte karrierjét, a Degrassi gimi című tinisorozatban szerepelt a 2000-es évek elején. Első szólóalbuma, a Thank Me Later 2010-ben jelent meg, igen sikeresnek bizonyult, az amerikai Billboard-listán az élre került. 2011-ben adta ki a Take Care című stúdióalbumát, valamint 2013-ban Nothing Was the Same-et, utóbbi háromszoros platinalemez lett.