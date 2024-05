Teljesen lyukas ruhában mutogatja meztelen fenekét Dua Lipa - képek

Újabb merész fotósorozattal lepte meg követőit Dua Lipa, aki az elmúlt időszakban számtalanszor változtatta meg a megjelenését. Legutóbb, amikor vörös hajszínre váltott, minden addigi képét letörölte a közösségi oldaláról, és egy új fotóval jelentette be a változást, valószínűleg azt szimbolizálva, hogy egy új szakaszhoz ért a karrierjében és az életében is. Majd nemrég szőke hajjal, kiszőkített szemöldökével sokkolta az embereket, de kiderült, csak egy fotózás kedvéért változtatta meg magát, most újra visszatért az eddigi vörös hajszínéhez, ami valóban sokkal jobban áll neki.

A háromszoros Grammy-díjas koszovói-albán származású angol énekesnőnek nem számít, hogy a vörös szőnyegen kell vonulnia, vagy fellépése van, esetleg kilpet forgat, szívesen mutogatja tökéletes alakját sokat láttatni engedő szettekben. A 28 éves Lipa most sem takargatta magát és meglehetősen szexi fotókat mutatott magáról, ami egy fellépés után készült róla.

A képek között lapozhat:

Lipa egy teljesen lyukas, kék ruhában érkezett egy rangos zenei díjátadóra, ahol Christopher Stapleton amerikai énekes-dalszövegíró és gitárossal duettezett az est folyamán. A merész öltözet teljesen átlátszott, így jól szemügyre vehette a közönség az énekesnő fekete melltartóját és falatnyi csíktangáját, mely szinte semmit sem takart a formás testéből.

A 28 éves Lipa nagyon hálás volt a felkérésért, hosszas bejegyzésben mondott köszönetet a countryzenésznek.

Nem hiszem el, hogy ez tényleg megtörtént! Köszönöm Chris Stapleton, hogy tegnap este megosztottad velem a színpadot.

A „Think I'm In Love With You” közös újraértelmezése a karrierem egyik legkedvesebb pillanata lesz. Némi gondos cselszövés és titkos tervezés után három nappal ezelőtt összejöttünk, hogy elpróbáljuk ezt az előadást, és ez egyike azoknak a "csípj meg" pillanatoknak, amelyek miatt szerencsésnek érzem magam, hogy zenélhetek és első kézből lehetek tanúja ennek a fajta varázslatnak - írta Dua Lipa a közösségi oldalán, ahol az estéről és a fellépésről is mutatott pár további felvételt.