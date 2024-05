Mégis elválhat Dudás Miki és Szigligeti Ivett

Ismét szakíthatott Szigligeti Ivett és a Farm VIP-ben is látott egykori kajakozó, Dudás Miki, legalábbis erről árulkodik a feleség által közzétett fekete-fehér fotó, amelyen a férje és az ő keze látható, rajta a házasságot jelképező gyűrűvel.

Teljes szívem beletettem, neked mégsem volt egész"

– írta Szigligeti Ivett az Instagramon a bejegyzéséhez, amelynél a hozzászólás lehetőségét is letiltotta. Nézze meg a posztját!

Szigligeti Ivett legújabb bejegyzése az Instagramról:

Szigligeti Ivett egy korábbi bejegyzésében egyébként már arról panaszkodott a napokban, hogy órákon át sírt, így a követői már sejthették, hogy nincs minden rendben a magánéletével.

Válnak? Nem válnak?

Dudás Miki és Szigligeti Ivett között sokáig ment a huzavona, amolyan se vele, se nélküle kapcsolatban álltak. Először 2023 nyarán lehetett hallani a pletykát, hogy a sztárpár szakított, majd szeptemberben be is jelentették: külön utakon folytatják.

"Miki nem volt a hűség mintaképe, legutóbb évekkel ezelőtt lépett félre. A megcsalást szerintem megbocsátani nem lehet, de mivel szeretem őt, és bizonyított, túllendültünk ezen. Adtam neki egy újabb esélyt" – mondta korábban Szigligeti Ivett.

Dudás Miki a tavalyi szakítás után is küzdött a családjáért, egy akkor nyilatkozó bennfentes szerint nem tudta elfogadni, hogy véget érhet a házassága: "Nem akar belenyugodni abba, hogy Ivett-tel végleg külön éljenek. Nagyon szereti őt és a gyerekeit is, értük bármire képes lenne. Narával és Mironnal most is sok időt tölt, sokszor vannak nála a gyerekek, de azért ez nem ugyanaz, mint mikor együtt éltek. Nem érzi jól magát egyedül abban a lakásban, ahol nemrég még a családjával együtt költözött be. Megfogadta, soha nem fogja feladni azt, hogy kibéküljenek Ivett-tel, mással nem tudná elképzelni az életét. Sajnos nem volt mindig jófiú, de szeretné a hibáit rendbe hozni és megváltozni" – nyilatkozta tavaly novemberben egy közeli ismerős.

Szintén tavaly novemberben már több jel utalt arra, hogy a pár kibékült, idén év elején pedig Dudás Miki már magabiztosan nyilatkozott: "Jelentem, minden rendben köztünk a feleségemmel, szeretjük egymást, és szorosabb a kötelék, mint valaha" – mondta.