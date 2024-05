Kiderült a folyton vetkőző Elizabeth Hurley hazugsága

Jennifer Aniston

Legnagyobb sikerét a Jóbarátokban érte el, a sorozat indulásakor mindössze még csak 25 éves színésznő. Aniston Rachel Green ikonikus karakterét formálta meg, Aniston népszerűsége azóta is töretlen, egy egész világ rajong érte, pedig hamarosan már 55 éves lesz.

Jennifer Aniston Rachel Green szerepében, még csak 25 éves volt Fotó: Getty Images

Az évek során szinte semmit sem változott, igaz voltak szépészeti beavatkozásai, de korántsem annyi mint legjobb barátnőjének, a szintén a Jóbarátokból ismert Courteney Coxnak. Jennifer Aniston azt állítja, hogy fiatalos külsejének megőrzés érdekében mindennap jógázik, figyel arra, mit eszik és rengeteg folyadékot iszik, de persze egyértelműen sebészkés alá fekszik időközönként.

Gwen Stefani

A No Doubt zenekerral vált ismertté a kilencvenes évek elején, a mai napig ismert slágerük a Don't Speak című dal. Stefani karrierje kezdete óta szinte semmit sem változott, pedig már három gyerek édesanyja, de a zenélést sosem adta fel.

Gwen Stefani és második férje, Blake Shelton Forrás: NurPhoto via AFP/Image Press Agency/NurPhoto/Image Press Agency

54 évesen már túl van egy váláson és 2021-ben ment hozzá második férjéhez, a country zenész Blake Sheltonhoz. Az énekesnő a mai napig ragaszkodik szőke hajához, mely már szinte a védjegyévé vált és garantálja számára a fiatalos megjelenését. Nagyon atkív, szinte semmit sem változott a karrierje kezdete óta, főleg a megjelenése, amit nagyon valószínű, hogy egy jó plasztikai sebésznek is köszönhet. Sokak számára egyértelmű, hogy plasztikáztat, néha kicsit túlbotoxolják az arcát, erős sminket is visel, de valóban profi sebésze lehet, hiszen alig találni rajta a koráról árulkodó ráncokat. Gwen Stefani előszeretettel mutatja meg magát apró ruhákban is, hiszen tudja mennyire irigylésre méltó alakja van.

Az énekesnő nem rejtegeti irigylésreméltó alakját, szívesen vesz fel merész ruhákat Forrás: Getty Images via AFP/2022 Getty Images/Dimitrios Kambouris

Halle Berry

Halle Berry számtalan szakmai díjat és elismerést tudhat magáénak, például ő az első afroamerikai színésznő, aki Oscar-díjat nyert. De nem csak tehetséges színésznő, hanem egzotikus szépség is, melyet egykori szépségkirálynői győzelme is igazol. Berry már 57 éves múlt és két gyerek édesanyja, de a mai napig kirobbanó formában van. Tökéletes alakjára mindig is nagyon vigyázott és szívesen mutatja meg magát merész fotókon mind a mai napig.