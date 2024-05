Fehérneműs, szexi fotó került elő Radics Gigiről

Radics Gigi tavaly augusztusban jelentette be, hogy szakított kislánya édesapjával, a szobrász Mikus Áronnal, akivel sosem házasodtak össze a kapcsolatuk alatt. Az évek során többször is hullámvölgybe került a kapcsolatuk, ezért döntöttek végül úgy, hogy külön utakon folytatják. A részletekről egyikük sem beszélt túl sokat, de minden bizonnyal kislányuk érdekeit tartják mind a ketten szem előtt, hiszen abban is mindig egyetértettek, hogy óvják őt a nyilvánosságtól.

A szakítás óta már többször is felröppentek olyan pletykák, hogy új párja lehet az énekesnőnek, de azóta sem erősítette meg azokat. Leginkább karrierjére és kislányára koncentrál, most azt is megmutatta, hogy milyen nagyot nőtt a kis Bella Szófia, aki idén októberben lesz négyéves.

Mint írtuk, 2024 őszén visszatér a Megasztár, amely túlzás nélkül megváltoztatta a magyar zenei piacot. Csak az első évad, 2003-ban olyan előadókat tett ismertté, mint a nyertes Tóth Vera, a másodiknak befutó, azóta A Dalt viszont megnyerő Oláh Ibolya, Gáspár Laci, Dér Heni, Galambos Dorina - ők mind azóta is a popzenei pályán vannak. A második évadot nyerte az addig teljesen ismeretlen, azóta igen sikeres Caramel a szintén aktív Palcsó Tamás előtt, akkor lett ismert Tóth Gabi, aki harmadik lett. Radics Gigi a hatodikban indult és futott be hetek alatt.

