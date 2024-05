Gelencsér Timi az egyik legnépszerűbb világsztárral töltötte az estét - kép

A 365 nap sztárja, a világ egyik legszexibb férfijának kikiáltott Michele Morrone ismét Magyarországon járt, miután itt forgatott reklámfilmet a Hell Energyvel. A cég új gyárát a minap adták át Szikszón, ezzel összefüggésben került sor egy partira, ahol Morrone mellett több magyar sztár is jelen volt.

Az említett reklámfilm producere Hajdú Péter volt, aki korábban óriási kárt is okozott, amikor Morronéval biliárdozott: annyira produkálni akarta magát a világsztár előtt, hogy egy rosszul sikerült lökéssel összetört egy kétmillió forintos vázát. A műsorvezető akkor döbbent arccal mutatta a darabokat a sármos színésznek, Morronét azonban nem hatotta meg különösebben a baleset, jót nevetett az eseten.

A már említett partin ott volt Gelencsér Tímea is, aki nemcsak beszélt, de egy közös fotót is készített a világsztárral, és láthatóan jól érezték magukat egymás társaságában.

Fotó: Gelencsér Tímea / Instagram

Ki az a Michele Morrone?

Michele Morrone olasz színész, aki a 365 napnak köszönhetően egy szempillantás alatt világsztárrá és szexszimbólummá vált, egyből olyanokhoz hasonlították, mint Brad Pitt, George Clooney vagy Pierce Brosnan – holott a filmben egy maffiavezért játszott, aki elraboltatott egy nőt, és fogva tartotta 365 napig: ennyi időt adott neki, hogy beleszeressen.

A színész azóta például Megan Foxszal is dolgozott együtt (a Subservience című sci-fin), az Instagramon jelenleg majdnem 16 millióan követik. Világszerte rajonganak érte a nők, magyarországi tartózkodása során is megesett, hogy egész csapat rohamozta meg, miután kiderült, hogy hol szállt meg – ami miatt a reklámfilm forgatása is több mint egy órát csúszott.

A szívtipró már 9 évesen színész akart lenni, azonban az anyagi helyzetük nem tette lehetővé, hogy kövesse az álmait. A kemény munka azonban kifizetődött, hiszen ma már a legnagyobb világmárkák szeretnének együttműködni vele.

Habár az olasz származású sztár nagyon rövid időn belül ért a csúcsra, a siker egyáltalán nem szállt a fejébe. Ugyanis a kétgyermekes édesapa hírnevét felhasználja arra is, hogy példát mutasson a fiataloknak, és élettapasztalatokat osszon meg velük.

A tanulás a legfontosabb, éhesnek kell lenni a tudásra, és meg kell találni azt, amit szenvedélyesen tudunk csinálni

- mesélte.