Elképesztően szexi pózban mutogatja testét Gelencsér Tímea - kép

Gelencsér Tímea az egyik budapesti edzőteremben mozgatta át magát, az edzés közben pedig egy fotón mutatta meg, hogy mennyire hajlékony. A különleges póz nagyon tetszik a követőinek, sokan dicsérik a szépségét és alakját.

A napokban mindenkit meglepett

Gelencsér Timi sosem szeretett a magánéletéről beszélni, azonban mostanában egyre többet hallani róla. Januárban Ausztriában töltött pár napot az új barátjával, Simon Mátyással, nemrég pedig Thaiföldre utaztak.

A modell a napokban már itthonról jelentkezett be az Instagram-oldalán, ahol egy rövid videóban elmesélte, hogy ő is csatlakozik azon sztárok táborához, akik kés alá fekszenek egy szépészeti beavatkozás miatt.

"Leparkoltam egy klinika előtt. Megyek be Zsolthoz. Izgulok egy kicsit, bár nem kellene, mert nála soha semmi nem fáj.

Azonban mégis csak egy apró beavatkozásra megyek, úgyhogy van bennem egy kis egészséges izgalom.

Nyugi, nem kell nagy dologra gondolni. Még ma a lábamon távozni fogok, szóval egyáltalán nem olyan nagy dolog, de mégis csak na...

Megyek kés alá feküdni!

- mesélte izgatottan a korlátozott ideig megtekinthető videóban.

A modell hozzátette, hogy nemsokára arról is beszámol, hogy milyen szépészeti beavatkozást csináltatott meg magán.

Kiderült, milyen műtétje volt

Nemrég az is kiderült, hogy pontosan milyen beavatkozáson esett át a Damcing with the Stars egykori versenyzője, amiről saját maga számolt be.

"Sziasztok! Én már végeztem is. Összesen 20 percet voltam a műtőben, és ezalatt Zsolt levett öt anyajegyet. Hála istennek nem kellett varrni, hanem leégette, ami azért nagyon jó, mert nem hagy nyomot, sokkal kevésbé látszik, mint egy varrott seb.

Nagyon érett már ez, ugyanis zavartak is, nagyok is voltak, ki is álltak, állandóan belekaptam, és a naptól is féltettem őket.

Elküldik majd őket szövettanra is" - részletezte az egykori szépségkirálynő.