Imádja fotózni gigamelleit A Nagy Ő szőke bombázója - szexi képek

A most 28 éves Rachel Recchia Chicagóban született, 2021-ben lett ismert, amikor a magyar A Nagy Ő-nek megfelelő The Bachelor című amerikai párkereső valóságshow-ban próbált vőlegényt találni magának. Egészen a végéig jutott, de Clayton Echard végül nem őt választotta – viszont annyira megszerették a nézők, hogy ő volt a főszereplője a The Bachelorette 19. évadjának, azaz ő volt a fődíj, ő válogatott a sármos férfiak közül - itt talál róla galériát, fehérneműs, fürdőruhás fotókkal: