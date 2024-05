Az inspiráló nőkre fókuszál az idei Gourmet Fesztivál

Tóth Szilárd - a SALT Budapest séfje - a Gourmet nagykövete, Fekete Zsóka mangalica tarjájából készíti el mindannyiunk szíve csücskét, a rántott húst – persze egy kicsit extrábban, mint azt megszoktuk. Szintén izgalmasnak ígérkezik a bibimbap készítés Kim Taeyennel és Mautner Zsófiával, ahol a koreai konyha szakértője enged betekintést a koreai gasztronómia világába és persze megtudhatjuk, mi is az a bibimbap. Két különös hangulatú apró étterem séfje is bemutatkozik a színpadon: Kiss Zaida, a budapesti Zinchenco Kitchen séfje és Katkó Kriszta, a szegedi Alkimista Kulináris Műhely séfje koprodukciós finomfőzelékkel érkezik. Hogy készül egy vegán desszert? Veganizálható-e egy hagyományos desszert? Ezekről fog beszélni az idei fesztivál nagykövete, Ötvös Zsuzsanna, a Laurel Budapest cukrász- és társséfje, aki kóstolót is hoz a vegán sütijeiből. És azt is megtudhatjuk, hogyan készül az igazi erdélyi padlizsánkrém, a vineta, Kati mama és György Réka (Páva Étterem) segítségével.

Meglepetésekkel várják a gyerekeket

Az idei MBH Bank Gourmet Fesztivál vasárnapja – lévén gyereknap – a fiatal korosztály és a kisgyermekes családok számára is tartogat meglepetéseket. Ezen a napon a 18 év alattiak ingyen léphetnek be a Gourmet-ra, de lesznek ajándék édességek és gyerek workshopok is. A családosan érkezőket kilenc népszerű cukrászda várja robbanócukros minimakaronnal és más ajándék desszertkülönlegességekkel. A Gourmet Akadémia színpadán is számítanak a kicsikre: A KitchenAid workshopján fagyit lehet készíteni, Wossala Rozina szülő - gyerek párosokkal fog tésztákat és “pikk-pakk” szószokat főzni, Lefkovics Lea, a SALT Bakery vezetője pedig a keksz és az amerikai cookie elkészítésébe avatja be a gyerekeket. A Gourmet Akadémia legtöbb programja és kóstolója ingyenes, a workshopokra jelképes részvételi díj mellett érdemes előre regisztrálni a fesztivál honlapján.

Végezetül, de nem utolsó sorban Nemes Richárd elmondta, hogy összeállt a fesztiválon kiállító több mint 50 étterem és cukrászda teljes kínálata is. A fesztivál idei menüjének különlegessége, hogy számos pénztárcabarát étel is szerepel benne, amelyeket legfeljebb 2.500 Ft-os áron vásárolhatnak meg a látogatók.