Újabb titkot árult el Kulcsár Edina a születendő kisfiáról

Kulcsár Edina és G.w.M februárban jelentették be, hogy ismét szülők lesznek, az egykori szépségkirálynő és a rapper közös fiukat várják, pedig kislányuk még a napokban lett egyéves. A bejelentésük óta folyton faggatják őket a közösségi oldalaikon, ők pedig nagyon élvezik azt, hogy újra a figyelem középpontjába kerültek. Főleg Kulcsár, aki folyamatosan utalást tesz a születendő kisfiuk nevére, vagy a terhességével kapcsolatos kérdésekre, konkrétumokat azonban ritkán árul el.

Pár hónap és megszületik G.w.M és Kulcsár Edina kisfia

Fotó: Kulcsár Edina / Instagram

Most is egy találóskérdést tett fel korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésében, amelyben az új műkörmét mutogatta, amire egy olyan szimbólumot festettek rá, ami az összes szerette nevének kezdőbetűjét magában rejti. Az egykori szépségkirálynő felsorolta a gyerekei nevét, G.w.M-et, azaz Varga Márkot, valamint anyukáját és mamáját is. A betűn látható, hogy van benne M, mint Medox, Márk, és mama, N, mint Nina, A, mint Amara és anya. Valamint feltűnik egy negyedik betű is, amit egy bulvártémákkal foglalkozó csoportban fejtegettek a felhasználók, szerintük egy P kezdőbetűt rejt magában a szimbólum Kulcsár Edina körmén, ami a születendő kisfia nevének kezdőbetűje lehet.

A mágikus betű, amiben az összes szerettem kezdőbetűje megtalálható

- írta a fotóhoz Kulcsár, majd a felsorolás végén egy kérdést tett fel.

És? Mint a kisfiam a pocakomban

- utalt a negyedik gyereke nevére az egykori szépségkirálynő, aki valószínűleg a teljes nevet is fizetős valóságshow-jában fogja elárulni az előfizetőknek, mint ahogyan eddig is tette. Valószínűleg azért ez a figyelmfelkeltés, mert még több előfizetőt és még több pénzt szeretne keresni ezáltal, hiszen tudja, mennyien kíváncsiak arra, ezúttal milyen különleges nevet választottak a babának.

Kulcsár Edina találóskérdéssel csigázza fel követőit, hátha többen feliratkoznak a fizetős csatornájára

Fotó: Instagram/Kulcsár Edina

Kulcsár Edina már a hatodik hónapban járhat, így hamarosan megszületik a közös kisfiuk, akire G.w.M annyira vágyott. Igaz, még szinte fel sem fogták, hogy úton a baba, de máris szóba került, hogy legyen-e még harmadik gyerek, mert a rapper állítólag készen állna még egy gyerekre. Erről Kulcsár úgy fogalmazott, ha véletlenül sikerülne, akkor biztosan megtartaná, mert abortuszt sosem vállalna, mert abba tönkre menne.