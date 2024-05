A legkisebb bikinijében napoztatja formás testét a magyar szépségkirálynő - képek

A 23 éves Hacsi Boglárka tavaly nyerte meg a Magyarország szépe versenyt, majd idén márciusban képviselhette hazánkat a nemzetközi Miss World szépségversenyen, ahonnan folymatosan tájékoztatta a követőit az eseményekről.

Hacsi Boglárka képviselte hazánkat az idei Miss World szépségversenyen, Indiában

Fotó: Instagram/Hacsi Boglárka / Instagram/Hacsi Boglárka

A Miss World idei döntője Mumbaiban volt, ami a cseh Krystyna Pyszkova győzelmével ért véget, de Hacsi Boglárka remekül érezte magát és egyáltalán nem kesergett azon, hogy nem ő lett a végső győztes, hiszen a Miss Talent alversenyen is remek eredményt ért el.

Nem vagyok csalódott az eredmény miatt, hiszen minden alkalommal a 100%-ot nyújtottam és erre büszke vagyok.

Van, hogy nem úgy alakulnak az eredmények, ahogy szeretnénk, de hálás vagyok az élményért és a tapasztalatokért, amiket magammal viszek" - fogalmazott a döntő után, és egy bejegyzésben mondott köszönetet azoknak, akik a felkészülés ideje alatt támogatták őt.

Hacsi Boglárka azóta egyre bátrabban mutatja meg bájait a közösségi oldalán, most a hirtelen jött melegnek köszönhetően ő is bikinire vetkőzött és ezt meg is osztotta a követőivel. A szépségkirálynő egy falatnyi barna színű bikiniben napoztatta formás testét, melyből nem igazán sokat takart a fürdőruhája, de ő ezt szemmel láthatólag nem igazán bánta, hiszen egyáltalán nincs takargatnivalója.

Bár még Hacsi Boglárka a jelenlegi Magyarország szépe, de már nem sokáig, hiszen áprilisban elkezdődtek a szépségverseny idei válogatói, melyre ismét szebbnél szebb lányok jelentkeztek, hogy a jelenlegi szépségkirálynő helyébe lépjenek, és végül a győztes a dicsőség mellett lehetőséget kapjon arra, hogy egy éven keresztül viselje a Magyarország Szépe címet és képviselje hazánkat a nemzetközi világdöntőn.

A jelentkezőknek nincs könnyű dolguk, hiszen nem elég a szépség, rendkívül fontos, hogy a győztes jó kommunikáljon angol nyelven is és magabiztosan tudja bemutatni az általa választott és támogatott jószolgálati ügyet. Ezeket természetesen figyelembe veszik a zsűritagok, valamit Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata is, akik a Miss World Hungary hazai jogtulajdonosai.