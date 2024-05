Első közös gyereküket várja Justin Bieber és Hailey Rhode Bieber, akik nem túl romantikus körülmények között találtak egymásra, ugyanis az énekes előtte Selena Gomezzel járt, akinek rajongói sokáig megkeserítették a pár életét. A botrányhoz volt némi köze az énekesnőnek is, aki sokáig átverve érezte magát exbarátja miatt, hiszen kapcsolatukat követően nagyon hamar elvette Hailey Baldwint, aki a színész Stephen Baldwin egyik lánya.

Bieber és felesége egy héttel ezelőtt közös fotókon tudatták, hogy első közös gyereküket várják, amivel azt is megcáfolták, hogy válságba került a házasságuk.

A modell nemrég elárulta, hogy a terhessége alatt megváltoztak az étkezési szokásai: rengeteg tojássalátát eszik savanyúsággal és csípős szósszal, ami tudja, hogy első hallásra furcsán hangzik, de mégis arra kérte az embereket, hogy ne ítélkezzenek.

És nem, nincs jogotok ítélkezni!

- idézte szavait a Billboard.

A követői ezt tiszteletben is tartják, és folyamatosan gratulálnak a párnak. A hírek szerint Hailey Bieber a 6. hónapban járhat, azonban azt egyelőre nem tudni, hogy kislányuk vagy kisfiuk születik majd.

Megbízik a férjében

Hailey Bieber egy podcastben a szexuális életére vonatkozó kérdésekre is válaszolt, elárulta például, hogy belemenne-e hármas szexbe a párjával.

"Ez nálunk nem működne. Nagyon keményen dolgoztunk azért, ahol most tartunk, hogy tökéletesen megbízunk egymásban. Olyan bizalom és kötelék van most köztünk, hogy ezzel csak kényelmetlenül éreznénk magunkat" – magyarázta korábban a Call Her Daddy című podcastben.

A modell azt is elárulta, hogy a kedvenc szexpóza a kutyapóz, illetve azt is tisztázta, hogy Biebernek akkor már nem volt kapcsolata Selena Gomezzel, amikor ők összejöttek.

Agyvérzés gyanúval került kórházba

Még 2022-ben agyvérzésre utaló tüneteket észlelt magán, ezért azonnal kórházba szállították. Az orvosi vizsgálatok egy kis vérrögöt észleltek az agyában, amiről ő maga így nyilatkozott: "Csütörtök reggel a férjemmel leültem reggelizni, amikor szélütésszerű tüneteim lettek, azonnal a kórházba szállítottak.

Azt fedezték fel a vizsgálatok során, hogy egy nagyon kis vérrög keletkezett az agyamban, ami kisebb oxigénhiányhoz vezetett.

De a testem meg tudott birkózni a feladattal, néhány órán belül felépültem" - részletezte modell.