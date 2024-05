Majd átdöfik mellbimbói a Házasság első látásra szexi sztárjának falatnyi felsőjét - képek

Mint írtuk, az idei évben minden várakozást felülmúlt a Házasság első látásra című műsor nézettsége, ami a TV2-t is meglepte. Áprilisban a nézettségi toplisták első tíz helyén mindhárom kiemelt korcsoportban a műsor egyes epizódjai állnak. A március 18-án debütált műsor 1. évadának összes epizódja nyerte az idősávját a fő konkurenssel szemben mindhárom kiemelt korcsoportban, a teljes lakosság körében átlagosan közel 830 ezren kísérték figyelemmel, amihez 20,5%-os nézői részesedés párosult.

Ez azt jelenti, hogy minden ötödik tévénéző a párkereső műsort választotta kora esti szórakozásnak, miközben a fő konkurens csatornát feleannyian sem nézték a műsor idősávjában. De nemcsak a múlt hónapot, hanem az idei évet is vezeti nézettség szempontjából a nagysikerű valóságshow, melynek a csatorna már be is jelentette a második évadát a hatalmas érdeklődésre való tekintettel.

Gál Bogi és Szandavári Gergely házasságkötésének egyik pillanata. Bár nem maradtak házasok, de nagyon jó barátság alakult ki közöttük

Fotó: TV2 / TV2

Az első évad párjai voltak Gyöngyi és Csaba, az egyetlen pár, akik folytatták a házasságot és azóta is egy párt alkotnak a kísérletben résztvevő 6 párosból. Rajtuk kívül részt vett még Laci és Hilda, Nelly és János, Petra és András, Enikő és Peti, valamint Gergő és Bogi, akik bár nem maradtak házasok, de nagyon jó barátság alakult ki köztük. Sőt, a résztvevők között is szoros barátságok kötődtek, lassan a kísérlet után egy évvel is sokat találkoznak egymással.

Gál Bogi saját bevallása szerint nagyon nehezen küzdött meg utólag a műsorban látottakkal, ami után rengeteg kritikával kellett szembenéznie. A TV2 riportjában utólag elárulta, valójában nem a nézők véleménye bántotta igazán, hanem a saját maga által érzett szégyenérzet fájt jobban, mivel visszanézve nem tetszettek neki sem a látottak. Azonban volt férjével a mai napig nagyon jó barátok, folyamatosan kapcsoaltban vannak, sokszor találkoznak, mégsem bánták meg, hogy nem maradtak férj és feleség.

Bogi egy harsány személyiség, és mára elégedett önmagával, ezért is lehet sokaknak unszimpatikus a viselkedése. Őt azonban nem tántorítja el attól, hogy szeresse magát, és egyáltalán ne szégyellősködjön. Legújabb fotóin egy falatanyi melltartóban mutogatta izmos hasfalát, sőt, annál többet is, ugyanis a vékony anyag elég jól láthatóvá tette az egykori feleség meredező mellbimbóit, aki a képek alatt le is írta, hogy kicsit fázott a fotózás során.

