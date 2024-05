Újabb párkereső műsorban próbálkozna a Házasság első látásra szereplője

A Házasság első látásra karakteres szereplője, Dávid Petra már saját társkereső műsorról álmodik, az Instagram-oldalán jelezte, hogy szívesen vállalná a főszerepet A Nagy Ő női verziójában.

"Igazán nem értem, miért nem terveznek női Nagy Őt? Annyira meg is érdemelném, meg szerintem való is lenne nekem a szerep. Mit gondolsz erről? Lehet, aztán helyette elég lenne csak Jákob Zolit elhívni kutyát sétáltani" – írta, utalva A Nagy Ő legutóbbi főszereplőjére is, aki egyébként nem sokáig volt együtt a műsorban választott Bettivel. Nézze meg Petra posztját!

Dávid Petra bejegyzése az Instagramon:

Petra ötlete nem teljesen új

Volt egyébként A Nagy Őnek női verziója már itthon is, hisz 2004-ben még az azóta pornómodellnek állt Molnár Anikó válogatott a férfiak közül. Amíg Magyarországon az eddigi hat évadból csak egyet próbáltak meg női főszereplővel, addig az Egyesült Államokban a The Bachelor mellett a The Bachelorette is komoly brand: a nyáron már a 21. szezonja indul.

Milyen tervei vannak még Petrának?

Mint arra bizonyára sok néző emlékszik, a Házasság első látásra katasztrofálisan végződött Dávid Petra számára: már a kísérlet vége előtt szakítottak a szakértők által választott párjával, Andrással, a nő mérgében és csalódottságában még a jegygyűrűjét is lehúzta a vécén.

Az egyébként személyi edzőként dolgozó Petrának ezzel együtt is meghozta a műsor a kívánt ismertséget, az Instagramon már majdnem 40 ezren követik. Ennek köszönhetően elindulhatott a Miss Influencer Hungary idei versenyén is, ahová főleg tartalomgyártásból élő, legalább 10 ezer követővel rendelkező nők jelentkezhettek.

Enikő is a Miss Influencer Hungaryn próbálkozik

A Miss Influencer Hungary szépségverseny felkeltette az érdeklődését a Házasság első látásra másik szereplőjének, Horváth Enikőnek is, aki ugyancsak az indulók között van. Neki párkereső műsorra egyelőre nem lesz szüksége, hisz Petivel együtt maradtak – csak épp a házasságukat bontották fel.

