Nemrég véget ért a Tv2 nagy sikerű realityje a Házasság első látásra, amelyben az egyik legmegosztóbb, és legbalhésabb házaspár Dávid Petra és Kabai András volt. Kapcsolatuk elég viharosan indult, a férfi sokszor megalázta feleségét, majd kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva még a kísérlet végét sem várták meg és időközben szakítottak.

Petra most a femcafé-nak beszélt arról egy videóben, hogy műsor közben és után is rengeteg üzenetet és támogatást kapott a nézőktől. Szereti, ha az utcán felismerik és odamennek hozzá pár szót váltani. Főként hasonló, bántalmazó kapcsolatban élő nők keresték meg, akik tudtak azonosulni a problémájával, de jó pár férfi is jelentkezett, hogy szívesen elvennék őt feleségül.

Petra elmondta, hogy Andrissal azóta sikerült tisztázni a kapcsolatukat, jó viszonyban maradtak és vannak közös terveik a jövőt illetően. Most azt tervezi, hogy rövidre vágatja a haját és befesti világosabbra, hátha így elnyerheti Andris szívét.

Ami a karriert illeti, érdekli a média világa és szívesen szerepelne még más műsorokban is, valamint idén újra jelentkezett a Miss Influencer Hungary versenyre és célja, hogy bejusson a döntősök közé.

Furcsán alakult a kapcsolata

A Házasság első látásra egykori szereplői több meglepetést tartogatnak a követőiknek, ugyanis a legmegosztóbb, legbalhésabb házaspár, Dávid Petra és Kabai András végül igazán közel kerültek egymáshoz, pedig a műsorban úgy tűnt, kibékíthetetlen ellentét van köztük, a férfi sokszor megalázta a feleségét. Kapcsolatuk úgy ért véget, hogy a férfi ordítva küldte haza Petrát a lakásából, a kísérlet végét sem várták meg. A nő elmondásai szerint a kapcsolatuk egy ponton kisiklott, majd helyrehozhatatlannak bizonyult. Kabai András pedig az érezte, hogy komoly gondok vannak a feleségével, amit többször is szóvá tett.

Mivel a műsort még tavaly nyáron forgatták, így közel egy év eltelt a döntésük óta. Akik követik a szereplők közösségi oldalait, azoknak feltűnhetett, hogy egyre több közös képet osztanak meg, ami a műsor után megdöbbentő fordulat.

A legtöbb esetben azt éreztem, hogy Andris viselkedése nem nekem szól. Én nem szeretek abbahagyni dolgokat.

Az a pont, ahol már összepakoltam a cuccaimat, az már nem lehetett volna visszafordítani. A személyes varázsom Andris felé egy kicsit később érkezett meg. Igazából közösek a céljaink, úgyhogy jóban vagyunk. Biztosan fogtok még velünk együtt találkozni, erről a részéről nem is szeretnék többet mondani" - magyarázta titokzatosan nemrég Dávid Petra, aki nem árulta el, pontosan mi van kettejük között, de rengeteg időt töltenek együtt a műsor után egy évvel is, sőt, egyre intimebb helyzetekben láthatók.