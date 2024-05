Együtt keresnek új partnert a Házasság első látásra feleségei - kép

Hatalmas nézettséggel ment áprilisban a Házasság első látásra című műsor, amivel ismét a TV2 fölényesen nyerte a nézettségi versenyt. A csatorna sem számított ekkora sikerre, de szinte azonnal be is jelentették, hogy biztosan lesz második évad a társkeresőből, ami nem meglepő, hiszen mindhárom kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben is nézettebb volt legfőbb konkurensénél, mind a főcsatornákat, mind a teljes portfóliót vizsgálva.

A siker záloga ezúttal a Házasság első látásra című párkapcsolati reality volt, ami nemcsak a hónap, hanem az év legnézettebb műsora is eddig

- közölte korábban a TV2 Csoport. A március 18-án debütált műsor 1. évadának összes epizódja nyerte az idősávját a fő konkurenssel szemben mindhárom kiemelt korcsoportban, a teljes lakosság körében átlagosan közel 830 ezren kísérték figyelemmel, amihez 20,5%-os nézői részesedés párosult. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik tévénéző a párkereső műsort választotta kora esti szórakozásnak.

Jelenet a Házasság első látásra című műsor első évadából

Fotó: TV2

Bár már április végén véget ért a műsor, a szereplőit azóta is nagy érdeklődés veszi körbe, rengetegen követik őket a közösségi oldalakon, hogy megtudják, mi történt velük a házasságukat követően. Ők nagyon élvezik a hirtelen jött népszerűséget és nem is hagyják információ nélkül a követőiket, gyakran osztanak meg tartalmakat, sőt, közös programokat is gyakran szerveznek, ahonnan mindig bejelentkeznek. Most a műsor egykori feleségei, Dávid Petra, Hegedűs Nelli, Horváth Enikő, Gál Bogi és Boda Gyöngyi tettek közzé közös felvételt magukról, ahonnan csak Góbi Hilda hiányzott.

Az elvált nők egyáltalán nem keseregnek már a múlt miatt, remekül érzik magukat egymás társaságában. Dávid Petra pedig viccelődve a sikeres Szex és New York című sorozathoz hasonlította magukat, melyben négy nagyvárosi barátnő szerelmi életét követhetik nyomon a nézők. A műsor legmegosztóbb szereplője arra is felhívta a figyelmet, hogy mindannyian egyedülállók, tehát várják a férfiak jelentkezését.

Szex és Budapest, mármint mind szinglik vagyunk

- írta a közös fotó mellé a fitneszedző és modell, aki rossz házassága ellenére egyre közelebb kerül a volt férjéhez.