Gyászol Hódi Pamela

Hódi Pamela megható poszttal búcsúzott a nagyapjától az Instagramon, egy lapozható bejegyzés fotói mellett hosszan írt az érzéseiről, emlékeiről.

"Drága papa! 2 év elteltével a szívem újra megszakad májusban. Utolsó lélegzetvételig melletted voltunk a házban, amit két kezeddel építettél, és a harcodban, amit hősiesen és alázattal tűrtél. Pont úgy, ahogy minden mást is tettél egész életedben.

Folytass mindent, amit elkezdtél mamával, de befejezni már nem tudtál, mert elfáradtál.

Most már nyugodtan tudod enni a Negro cukorkát, amit mindig a párnád alá rejtettél előlünk, hisz tudtad, hogy mindet egyszerre megesszük, ha elöl hagyod, bátran állhatsz be a bokszringbe, ahová mamát soha nem engedted be, mert féltél, hogy pont akkor vesztesként lát, felkészülten vághatod a disznót az udvaron pár fröccs és barátaid társaságában. Kiálts nagyokat nekünk a felhőkön sétálva, amikor meghallod a fagyis kocsit! Élvezd Nagykátán a hobbiban a szabadságod és a kerted terméseit a szádban, mi addig segítünk a szőlőst rendbe hozni. Ne aggódj PAPA, a csipet csapat és a többiek vigyáznak mamára, míg te pihensz egy kicsit. Isten veled. 2024.05.14." – írta Hódi Pamela.

Az influenszer korábban arról is beszélt a Beköltözve Hajdú Péterrel című műsorban, hogy az édesapjával gyerekkora óta ritkán találkozott, soha nem is tudta apának hívni: "Amikor belépek a kapun, és meglátom, hogy ott van, görcsbe rándul a gyomrom" – mondta róla. Hódi Pamelának így gyerekkora óta a nagyapja volt a férfi családban.

Két éve májusban

Hódi Pamela ugyanúgy Hajdú Péternek beszélt először arról, hogy a kislánya hogyan talált rá Berki Krisztián holttestére. A mostani posztja elejével ("2 év elteltével a szívem újra megszakad májusban") ugyanis arra utalt, hogy korábbi élettársa és a gyereke apja, Berki Krisztián két éve épp májusban halt meg 41 évesen.

"Én nem tudom ezt feldolgozni... rossz, hogy meghalt, de ahogyan meghalt... de Natinak miért kellett ebben részt vennie?" – kérdezte akkor zokogva Hódi Pamela.