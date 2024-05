Horváth Éva a homokban guggolva mutatta meg formás fenekét - kép

Horváth Éva remekül van, a családjával elköltöztek a világ végére, Balira, ahol időnként a barátnői is meglátogatják.

A modell nemrég arról számolt be, életveszélybe kerültek, földrengés volt a szigeten. Ez azonban már a múlté, szerencsére nem történt komolyabb baj.

Horváth Éva november 23-án ünnepelte 45. születésnapját. A kétgyerekes édesanya továbbra is szuper formában van, és még most is bomba alakja van, amit sokan megirigyelhetnének.

Nemég az Instagram-oldaláról jelentkezett be, ahol szexin, egy bikiniben guggolt a homokos tengerparton a csodálatos naplementében.

Tavaly életveszélybe került

Éva tavaly arról számolt be, hogy földrengés volt a szigeten, és nem is akármilyen.

Képzeljétek, megvolt tegnap este az első földrengésünk is Balin, mióta visszajöttünk. Ugye itt ezek azért elég gyakoriak, de ez most hosszabb volt és 6,9-es" – árulta el a modell.

Ez pedig egy igencsak nagy erősségű földrengésnek számít. 7-től már súlyos károk keletkezhetnek, összeomlanak a házak és a hidak, az utak eldeformálódnak.

Különleges képessége van

Horváth Éva nemrég egy megdöbbentő információt osztott meg magáról követőivel az Instagram-oldalán: megérzi, ha valakinek gyereke születik, és vannak dolgok, amiket lát. Balin egy gyógyító felajánlotta neki, hogy átadja tudását, azonban ő még úgy érzi, nem most jött el ennek az ideje.

Mióta újra felhívták erre a figyelmét, egyre inkább foglalkoztatja a gondolat, hogy szeretne ezzel foglalkozni. Előtte azonban még sok tanulás vár rá, amit Balin szeretne elsajátítani, mindezt csak akkor, ha komoly energiát és időt tud fektetni a tanulásba.

"Kint már többször megmondták, hogy van lehetőségem arra, hogy tanuljak és gyógyítsak. De annyira pörgős életet élek a fiaim miatt, hogy

még nem vagyok a gyógyítás fázisában – mondta Éva, akit megdöbbentett a különös adottsága.

Van, hogy az éjszaka kellős közepén lever a víz, felriadok, mert beugrik egy kép, hogy az egyik ismerősömnek gyereke lesz.

Bár furcsa helyzetek ezek, de egyáltalán nem ijeszt meg, inkább az az érdekes, hogy egyáltalán nem vagyok spirituális beállítottságú, mégis látok dolgokat. Viszont csak a hozzám közel álló embereknél érzem meg" – mesélte az egykori szépségkirálynő.