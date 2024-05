Valami nagyon furcsa Horváth Éva arcán

Horváth Éva 1998-ban nyerte el a legszebb magyar nőnek járó címet, majd 2001-ben már le is vetkőzött az egyik legnépszerűbb férfimagazin kedvéért, ami az egyik legkelendőbb lapszám volt akkoriban, melyben az egykori szépségkirálynő homokos fenekét és fedetlen kebleit mutogatta. Nemrég húszéves fotókkal nosztalgiázott arról az időszakról, és valóban elképesztő formában volt, de követői szerint egyre gyönyörűbb, ahogy telik az idő.

Horváth Éva arcán furcsa elváltozásra lettek figyelmesek a követői

Fotó: Horváth Éva Instagram

Horváth egy pár éve már kétlaki életet él családjával, és folyton ingázik hazája és Bali között. Mostani bejegyzései alapján épp Magyarországon tartózkodik, ilyenkor igyekszik eljutni olyan helyekre, amire máshol nincs lehetősége. Az egykori szépségkirálynő korábban már azt nyilatkozta, hogy szívesebben hazaköltözne, ugyanis hiába, hogy gyönyörű helyen élnek, de sokszor honvágy gyötri.

A kétgyerekes édesanya gyakran tájékoztatja követőit arról, mi történik vele, éppen hol jár és mit csinál. Most is beszámolt a hazatéréséről, azoban sokan felfigyeltek arra, hogy valamilyen furcsa elváltozás történt az arcával. Mivel sokan rákérdeztek, ezért úgy döntött, elárulja az igazat, hogy szépészeti beavatkozáson járt az elmúlt napokban.

Többen kérdeztétek mi az a kis pukli az arcomon... Zitától kaptam egy jó kis hyaluron szurit a bőröm alá. Mert tudjátok a bőrfelszin alatti réteget is hidratálnunk kell!

- írta bejegyzésében Horváth Éva, aki nem szégyelli, hogy plasztikával tartja magát fiatalon.

Azonban nemcsak plasztikáztatni jár Magyarországra, de ilyenkor jut el fodrászhoz, sőt a piacra is kimegy, hogy hazai finomságokat vásároljon, ami nagyon hiányzik neki egész évben. Most is megmutatta, hogy vett kolbászt, szalonnát és házi sajtkészítményeket is, hiszen nagyon szereti a magyaros ételeket, bár ez nem látszik meg az alakján, hiszen 45 évesen is kirobbanó formában van, amit szerinte a jógának köszönhet.

Horváth egyelőre nem árulta el, hogy meddig tartózkodik Magyarországon, és azt sem tudni, hogy családja is vele tartott-e, vagy csak egyedül utazott haza egy kis időre. A tavalyi évben is nyáron érkeztek haza, mivel elmondása szerint ilyenkor Balin van rossz idő, és itthon meleg, így ezt szeretnék kihasználni, amikor hazautaznak.