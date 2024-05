Ilyen nedves még soha nem volt Hunyadi Donatella: a zuhany alatt mutogatta magát - kép

Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars legutóbbi évadában tűnt fel, amivel az volt a célja, hogy jobban megismerjék az emberek, és ne csak ismert édesanyjáról azonosítsák. Ez jól sikerült neki, sokaknak okozott pozitív csalódást és sok követőt is szerzett, akik szívesen figyelik az életét a közösségi oldalán.

A fiatal lány elsősorban modellkedéssel foglalkozik, fiatal kora ellenére már nagyon sikeres a szakmában. Az Instagram-oldalán nemrég egy olyan videót osztott meg, ahol meztelenül buzdítja a követőit a hajmosásra. Donatella a kamerának hátat fordítva zuhanyzik, majd mossa meg hosszú, barna haját.

"Gyertek velem hajat mosni!" - olvasható a bejegyzésben.

Követői közül többen megjegyezték, hogy gyönyörű Kiszel Tünde lánya, a háta pedig nagyon szexi és izmos.

Bődi Dénes a legjobb barátja

Hunyadi Donatella Bődi Dénes oldalán mutatkozott be tavaly a Dancing with the Starsban. Habár többen azt állították, hogy a valóságban is egy párt alkotnak, a valóságban nagyon jó barátok, bármikor számíthatnak egymásra.

"Mi csak barátok vagyunk. Szerintem ami a színpadon volt közöttünk, az az összhang, abból adódóan boronáltak minket össze. Mi ezen indig csak mosolyogtunk" - mesélte.

Hunyadi Donatella és Bődi Dénes a kiesés után sem szakította meg egymással a kapcsolatot, folyamatosan beszélnek.

"Folyamatosan kerestük egymást. A kapcsolat folyton megmaradt. Nem maradt el a kommunikáció, írtam neki, hogy tök ügyes volt, ha valahol megjelent" - vallotta be a férfi korábban a Mokkában.

A fiatal lány hozzátette, hogy rengeteget köszönhet a táncosnak, aki az életének egy fontos állomásában is részt vett, így különösen fontos volt számára, hogy a műsor után is megmaradjon közöttük a jó viszony.

Menyasszony is volt

Bár szakmai dolgokról, tanulmányairól, édesanyjáról is szívesen beszél, de szerelmi életéről és magánügyeiről ritkán nyilatkozik. Annyit tudni lehet, hogy van egy párja, akivel elég komoly a kapcsolatuk, de sosem mutatta még meg a férfit a nyilvánosságnak. Nemrég azonban egy félreérthető fotót tett közzé a közösségi oldalán, melyen menyasszonynak öltözve pózol, de valószínűleg csak egy aktuális modellmunkáról lehet szó, hiszen a bejegyzésben is említette, hogy már az esküvőszezonra készülnek.