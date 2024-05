Magyar énekesnőért rajong III. Károly király

A több mint 45 éve pályán lévő Sebestyén Márta többször fellépett a brit királyi család előtt, még a néhai II. Erzsébetnek is énekelt – az igazi rajongója azonban a későbbi király, III. Károly lett, akivel egy ideig leveleztek is.

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekesnő most a Dívák és ikonok kiállításon mutatta meg azt az utolsó pillanatban talált ruhát, amelyet II. Erzsébet és a királyi család előtt viselt – ennek alkalmából mesélte el a Borsnak, hogy mennyire izgult a fellépése, illetve az ünnepi ebéd miatt, amelyen részt vehetett.

Sebestyén Márta a New York-i Bartók-háznál

Fotó: Instagram/Sebestyén Márta / Instagram/Sebestyén Márta

"Bevallom, nagyon féltem, ahogy az asztalnál ültem, hogy nehogy leegyem a gyönyörű ruhámat. Károly király, de akkoriban még herceg volt, az ő titkára ült mellettem, aki azt javasolta, hogy véletlenül se a királynőre nézzek majd, miközben énekelek, mert ő olyan fegyelmezett, hogy rajta semmilyen érzelmet nem fogok látni, és akkor tuti, hogy meg fogok rémülni. Ezért inkább

azt tanácsolta, hogy Károlynak énekeljek, akinek szinte felragyogott az arca, miközben hallgatott"

– mesélte Sebestyén Márta, aki aztán levelezett is az akkori herceggel.

"Az előadás után oda is jött hozzám a tömegen keresztül, és megkérdezte, hogy hol lehet többet hallani ezeket a dalokat. Majd kaptam tőle egy levelet, amiben nagyon kedvesen írt. Külön kiemelte azt is, hogy mennyire tiszteli az országunkat, a történelmünket és a kultúránkat. Sőt még azt is belefogalmazta, hogy alig várja, hogy újra hallhasson énekelni. Mindezt úgy írta végül alá, hogy: üdvözlettel, a te Károlyod" – mondta az énekesnő.

Mi az a Dívák és ikonok kiállítás?

Megérkezett Magyarországra az utóbbi idők egyik legnagyobb divatkiállítása. A Dívák és ikonok popzenei világsztárok, filmcsillagok, operadívák – több mint száz nemzetközi és magyar előadóművész – eredeti fellépőruháin, jelmezein, kellékein, plakátjain, kép- és hangfelvételein keresztül eleveníti fel a dívák történetét a Magyar Zene Házában május 18. és szeptember 15. között.

A kiállítás a világ legnagyobb iparművészeti- és designmúzeumából, a londoni Victoria and Albert Museumból érkezett először Budapestre, hogy utána megkezdje világkörüli útját. Az utazótárlat eredeti helyszínén mindvégig telt házzal működött, és közel háromszázezer látogatót vonzott a világ különböző tájairól.