Kiderült, mennyit keres III. Károly király: elképesztő a vagyona

Az uralkodó ma már egyre több nyilvános eseményen vesz részt, ahol nyíltan beszél a jelenlévőknek a betegségéről is. Legutóbb egy rákos betegekkel foglalkozó központba látogatott, ahol az orvosokkal és a betegekkel is elbeszélgetett. Elárulta, hogy mikor megtudta, hogy rákos beteg, a diagnózis egyenesen sokkolta őt, és a mai napig kemoterápiára jár, ami nemcsak testileg, de lelkileg is megviseli őt. Azonban igyekszik pozitívan hozzáállni a történtekhez, és minden erejével a gyógyulására összpontosít.