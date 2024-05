Elképesztő formában van a terhes Iszak Eszter - kép

Iszak Eszter és Gyurta Dániel az Instagramon jelentették be, hogy szülők lesznek, terhes a Mokka műsorvezetője. "1 + 1 = 3" – írták közös fotójuk mellé, amelyen egy ultrahangkép is látható. Sokáig azonban nem is nagyon látszódott Iszak Eszter terhes hasa, nagyon ügyesen tudta takargatni, bár arról már panaszkodott, hogy sokat hízott a várandóssága alatt. Saját bevallása szerint ő is úgy érzékelte, hogy szinte nem is nőtt a hasa, azonban most hirtelen sokkal nagyobb lett, amire nagyon oda kell figyelnie.

Bár a pocakom a 20. hétig egyáltalán nem kezdett növekedésbe (azóta bőven behozta a lemaradást), én már a 12. héttől szorgalmasan kenegetem, hátha így meg tudom úszni a striákat.

Bár tudom, hogy ez jó nagy részben a genetikán is múlik, azért nekem úgy nyugodt a lelkem, ha minden tőlem telhetőt megteszek" - kezdte bejegyzésében a TV2 műsorvezetője, aki már év elején is vásárolt krémeket, hogy elkerülhesse a terhességgel és a hasának növekedésével járó striákat, melyek jellemzően a bőr feszülésének irányára merőleges lila vagy vörös csíkok, amelyek később fehér színűvé válnak. A csíkok jellemzően nagy hízás és fogyás után, vagy terhesség közben jelentkezhetnek.

Iszak Eszter attól tart, hiába kenegeti szorgalmasan az érintett területeket, mégis megmaradhatnak bőrén az ilyen elváltozások, pedig mindent megtesz azért, hogy elkerülje, ha kell, hajnalban is bekeni magát.

Iszak Eszter és Gyurta Dániel nem sok részletet árultak el a születendő gyerekükről, de hamarosan kiderülhet a baba neme, legalábbis a műsorvezető korábbi nyilatkozata alapján.

"A 16. hetet már elhagytam, a 16. és a 17. között vagyok, valahol félúton.

Azt, hogy kislány vagy kisfiú, még nem tudjuk, és nem is szeretnénk még tudni egy darabig. Majd lesz egy genderpartink, ahol kiderül.

Nagyon jól vagyok, nagyon jól vagyunk! Ezeket tudom dióhéjban elmondani. Szerencsére nagyon jól viseltem az első négy hónapot" - mondta Iszak Eszter korábban a kollégájának, Istenes Lászlónak, de azóta nem beszélt a témáról.