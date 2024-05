Jákob Zoltánnak már a párizsi luxusétterem se jó - videó

A milliárdos Nagy Ő, vagyis Jákob Zoltán a közösségi oldalán rendszeresen beszámol luxusutazásairól, nem mindennapi élményeiről: most éppen egy olyan étteremből jelentkezett Párizsból, amely megkapta az éttermeknek adható maximális elismerést, vagyis a három Michelin-csillagot. Nézze meg a videót!

Jákob Zoltán videója a háromszoros Michelin-csillagos étteremről:

Mint a felvételen is látható, Jákob Zoltán a tizenegy ételt tartalmazó étlapról a menüt választotta, de korántsem ízlett neki minden. "Ez nem túl finom" – mondta finnyásan a desszertre, az üdítőt pedig "savanykásnak" tartotta – miközben azért "mennyeien finom szaftos halat" és "cuppogósan omlós bárányvariációkat" is kóstolt, sőt az arckifejezése alapján a bordeaux-i vörösborral is elégedett volt.

Luxusautóból is van neki pár

Jákob Zoltán a luxusautóival is sűrűn dicsekszik a közösségi oldalán, először például a TikTokon mutatta meg azt a Ferrari Purosangue típusú SUV-t, amelyre végül hónapokat várt. Azóta megérkezett hozzá az autó, de egyből újabb terveket kovácsolt, májusra már egy McLarennel bővítette a gyűjteményét. Igaz, autóhoz kapcsolódva történt már vele kínos dolog is nemrég: 115 milliós Ferrarijából például menet közben fogyott ki a benzin.

"Tíz percet autóztam, épp benzinkutat keresve, amikor egy emelkedőhöz értem, ahol a dőlésszög miatt nem jutott elég üzemagyag a rendszerbe. Lefulladtam, alig tudtam félre állni. Szerencsére a mögöttem érkezők közül többen is felajánlották a segítséget, többek között egy teherautós, aki el is indult üzemanyagért. Aztán a következőnél kanna is volt, és benzin is, végül úgy alakult, hogy többektől is kaptam benzint. Arra gondoltam, hogy ha ott maradok még egy órácskát, akkor tele is lesz a tankom, benzinkút sem kell" – magyarázta az eset idején.

Ő is segít másokon

Van olyan dolog, amire Jákob Zoltán évi 680 millió forintot is költene, de ő is szokott segíteni másokon: osztogatja hatalmas vagyonát, akár az utcán is lehet tőle elképesztő értékű luxuscikkeket kapni, ha épp találkozik vele az ember. Hogy egyébként miként lett sikeres, Magyarország 37. leggazdagabb embere, arról – önéletrajzi könyve mellett – itt olvashat.