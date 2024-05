Jennifer Lopez már Ben Affleck nélkül nézeget házakat

Jennifer Lopezt szokatlan helyzetben látták Los Angeles-i riporterek, az énekesnő ugyanis Beverly Hillsben nézett meg pár házat – de nem a férjével, Ben Affleckkel, hanem régi producertársa, Elaine Goldsmith-Thomas társaságában, akivel többek között olyan filmeket készítettek együtt, mint az Álommeló, A Wall Street pillangói, az Ásó, kapa, géppisztoly vagy az Anya.

Elképzelhető persze, hogy egy újabb közös produkcióhoz kerestek helyszínt (bár ilyesmire valószínűleg vannak külön embereik), netán Jennifer Lopez csak a kolléganőjének segített ingatlant találni – de az is lehet, hogy pont fordítva volt, és az énekesnő keres új házat annak ellenére, hogy Ben Affleckkel tavaly 60 millió dollárért vásároltak közös otthont.

Mi történt az álompárral?

Hollywoodban ugyanis tartja magát a pletyka, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága válságban van. A pár egyik közeli ismerőse nemrég úgy nyilatkozott, hogy Lopez és Affleck egyre többet veszekednek, ráadásul amíg a férfi Los Angelesben forgat, addig Lopez New Yorkban dolgozik, ami rengeteg feszültséget okoz kettőjük között.

Jennifer Lopez ennek megfelelően alig egy hete a sztárvilág nagy eseményén, a MET-gálán is egyedül jelent meg New Yorkban, érdekes viszont, hogy Los Angelesbe visszatérve sem Affleckkel csinált programot, hanem egyből Goldsmith-Thomasszal ment házakat nézni.

Ha házasok akarnak maradni, mindkettőjüknek változtatniuk kell a viselkedésükön.

Jennifer látszatvilágban él, és az emberek már nem veszik be a színjátékot. Csalónak és nárcisztikusnak tartják, és olyasvalakinek, aki nem érzékeli a körülötte lévő valós világot" – mondta a kapcsolatukról nyilatkozó informátor.

"Jennifer nagyon rosszul viseli, hogy távol van Bentől, így nem kapja meg tőle azt a figyelmet, amire vágyik. A csodának határozottan vége van" – magyarázta a bennfentes.

Hogy indult a kapcsolatuk?

Jennifer Lopez és Ben Affleck először a kétezres évek elején alkottak egy párt, azonban eljegyzésüket 2003-ban felbontották, majd 2004-ben szakítottak is. Eltelt közel 20 év, miközben mindketten voltak mással is házasok – 2021-ben azonban bejelentették, hogy ismét egymásra találtak, a következő év nyarán pedig már össze is házasodtak.