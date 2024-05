Egyre furcsábban viselkedik Jennifer Lopez és Ben Affleck

Jennifer Lopez és Ben Affleck közel húsz év után találtak újra egymásra 2021-ben, és még ugyanebben az évben össze is házasodtak. Azonban most úgy tűnik, hogy másodszorra is válságba került a kapcsolatuk, bár az utóbbi napokban mindent elkövetnek, hogy eloszlassák a kételyeket ezzel kapcsolatban, azonban eddig nem sok sikerrel.

Ben Affleck és Jennifer Lopez kétségbeesetten próbálják eloszlatni a kételyeket a szakításukról

Fotó: Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto

Az első pletykák abból adódtak, hogy kiszivárgott, Jennifer Lopez már új ingatlanokat nézeget férje, Affleck nélkül, akivel állítólag már külön is költöztek egymástól. Az énekesnőt Los Angeles-i riporterek vették észre, amikor Beverly Hillsben nézett meg pár házat régi producertársa, Elaine Goldsmith-Thomas társaságában, akivel többek között olyan filmeket készítettek együtt, mint az Álommeló, A Wall Street pillangói, az Ásó, kapa, géppisztoly vagy az Anya.

A pár egyik közeli ismerőse nemrég úgy nyilatkozott, hogy Lopez és Affleck egyre többet veszekednek, ráadásul amíg a férfi Los Angelesben forgat, addig Lopez New Yorkban dolgozik, ez az, ami sok konfliktust eredményez köztük az utóbbi időben. Jennifer Lopez tovább éltette a szakításról szóló pletykákat, amikor a MET-gálán is egyedül jelent meg New Yorkban, és többeknek szemet szúrt, hogy több mint negyven napja nem mutatkozott a férje társaságában, nem készült róluk közös fotó sem.

Majd a szemfüles követőik azt szúrták ki a fotóikon, hogy nem hordják a karikagyűrűiket sem, ami miatt egyre biztosabbak lettek afelől, hogy a házaspár tényleg válásra készül. A hosszú idő után készült közös fotóik is arról árulkodnak, hogy Ben Affleck dühös Jennifer Lopezre, de mégis találkozniuk kell, hogy ne szerezzen tudomást mindenki a magánéleti válságukról. Sokan úgy gondolják, hogy az énekesnő menedzserei döntöttek úgy, hogy a házaspár tegyen úgy, mintha minden rendben lenne, és több mint negyven nap után készüljön róluk sok közös fotó is a kételyek eloszlatása miatt.

Hosszú idő után készült közös fotó a sztárpárról, de szemmel láthatólag nincsenek jó viszonyban

Fotó: Backgrid

Azonban sokan nem hiszik el, hogy hirtelen minden megoldódott köztük, és az eddigi jelek csak véletlen egybeesések lettek volna. Miután megjelentek a cikkek Affleck hiányzó jegygyűrűjéről, a következő nap már mindkettejük viselte a házasságuk jelképét. Valószínűleg a színészre rászóltak amiatt is, hogy testbeszéde és arcmimikája is nagyon árulkodó, mosolyogjon többet a felesége társaságában, ugyanis most már közös autóval utaztak, és amikor beszálltak, mind a ketten mosolyogtak. A fotók alatt számos hozzászólás aggasztónak tartja a viselkedésüket és egyáltalán nem tartják őszintének Affleck mosolyát. Volt, akinek a színész Holtodiglan című thrillerét juttatta eszébe, amikor egy jelenetben felesége rejtélyes eltűnéséről hasonló arckifejezéssel beszélt.