Hosszú idő után új közös fotón Jennifer Lopez és Ben Affleck

Jennifer Lopez és Ben Affleck először a kétezres évek elején alkottak egy párt, azonban eljegyzésüket 2003-ban felbontották, majd 2004-ben szakítottak. Ezután senki sem gondolta volna, hogy közel 20 év eltelte után, miközben mindkettejüknek volt kapcsolata 2021-ben újra egymásra találnak. A sztárpár nem sokat tétovázott, mert még ugyanez év nyarán össze is házasodtak. Azonban hiába a tündérmesébe illő románc, úgy tűnik, ismét váláságban a kapcsolat, amire egyre több jel mutat.

Sokan úgy gondolják, máris vége az idilinek tűnő románcnak

Fotó: Getty Images via AFP/2023 Getty Images

Az első gyanút egy videó keltette fel épp egy évvel ezelőtt, amikor Ben Affleck rávágta a kocsi ajtaját az éppen beszálló feleségére, és úgy tűnt, hogy nagyon rossz a hangulat kettejük között. Ezt akkor azzal magyarázták, hogy a lesifotósok idegesítették fel őket, de valószínűleg már ekkor is problémáik lehettek. Ezek után egyre nagyobb figyelem övezte, hogyan alakul a sztárpár házassága, és sokan úgy vélték, hogy a színész arckifejezései arról árulkodnak, mennyire boldogtalan az énekesnő mellett.

Ez most odáig fajult, hogy szinte mindenki arról beszél, hogy már külön is élnek, valószínűleg vége a házasságuknak, de Jennifer Lopez ezt minden erejével tagadja, a házasságát jelképező gyűrűjét is feltűnően mutogatja a gyanú eloszlatása érdekében. Azonban a párhoz közel álló forrás is megerősítette, hogy az énekesnő már házakat néz férje nélkül, Affleck el is költözött a közös otthonukból, és egyéb információkat is elárult, miért mehetett tönkre a kapcsolat.

Mindig szeretni fogják egymást, de Jennifer nem tudja irányítani Bent, Ben pedig nem tudja megváltoztatni Jennifert. Kizárt, hogy tovább tarthatott volna a kapcsolatuk...

Ha házasok akarnak maradni, mindkettőjüknek változtatniuk kell a viselkedésükön. Jennifer látszatvilágban él, és az emberek már nem veszik be a színjátékot. Csalónak és nárcisztikusnak tartják, és olyasvalakinek, aki nem érzékeli a körülötte lévő valós világot... Jennifer nagyon rosszul viseli, hogy távol van Bentől, így nem kapja meg tőle azt a figyelmet, amire vágyik. A csodának határozottan vége van" - mondta korábban egy informátor a sztárpár házassági válságának okairól.