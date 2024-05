Megtalálták a főszereplőt Jo Nesbø netflixes krimisorozatához

A világhírű norvég krimiíró, Jo Nesbø a Netflixszel készít tévésorozatot, amelyben a saját regényeiből jól ismert figurával, a részeges Harry Hole nyomozóval találkozhatnak majd a nézők.

Oslóban a valóban létező Schrøder étteremben (a fiktív Harry Hole második otthonában) jelentették be a minap, hogy a főszerepet, vagyis a nyomozó szerepét Tobias Santelmann norvég színész kapta, aki Az utolsó királyság című sorozatban Ragnart játszotta.

Tobias Santelmann

Fotó: AFP

Tobias Santelmann legutóbb a Veronika című sorozatban szerepelt, de egyébként összesen közel 40 produkcióban feltűnt már a 2010-es Varg Veum: Baljós jeltől kezdve. A magyar nézőknek olyan filmekből és sorozatokból is ismerős lehet, mint a Menekülés, a Tiéd vagyok, a Szemtanúk, a Homeland: A belső ellenség, a Felmentő ítélet, a Lótolvajok, az Időbevándorlók vagy a Gyilkos jellem.

Hihetetlenül hálás vagyok a bizalomért, hogy eljátszhatom Harry Hole-t.

Nagyon is tisztában vagyok a hatalmas globális rajongótáborral, hogy olvasók milliói szeretik a karaktert. Számomra ez az egész arról szól, hogy egy olyan Harryt alkossak meg, akit az emberek felismernek, de ugyanakkor meg is lepődnek rajta. Alig várom, hogy elkezdődjön a forgatás. Igazi öröm lesz mindenkivel együtt dolgozni" – mondta Tobias Santelmann az oslói sajtótájékoztatón, ahol a szériához korábban csatlakozó színészek is megjelentek, mindenki a karaktere kocsijával érkezett.

Joel Kinnaman, Pia Tjelta és Tobias Santelmann az oslói sajtótájékoztatón

Fotó: Photo by Heiko Junge / NTB / AFP / Photo by Heiko Junge / NTB / AFP

A hivatalosan Jo Nesbø’s Harry Hole címet viselő (de az IMDb-n például Detective Hole-ként emlegetett) sorozatban Santelmann mellett látható lesz többek között a Gyilkosságból és a Suicide Squad – Öngyilkos osztagból ismert svéd színész, Joel Kinnaman, illetve a norvég Pia Tjelta, akit a Rejtőzködők: Az elsőszülöttben vagy A norheimi vikingekben láthattak a magyar nézők.

Maga Jo Nesbø is benne van

A széria első évada főleg két nyomozó küzdelméről szól, hisz Harry Hole régi ellenfelét, a Joel Kinnaman által játszott korrupt rendőrt, Tom Waalert is megpróbálja börtönbe juttatni, miközben egy sorozatgyilkost üldöz.

A történeten forgatókönyvíróként maga Jo Nesbø dolgozik, aki – más művei mellett – eddig tizenhárom regényt írt Harry Hole figurájával, rögtön az első könyvében, az 1997-es A denevéremberben szerepeltette. A mostani sorozat (legalábbis az első évad) alapjául főként az ötödik Harry Hole-könyv, a Boszorkányszög szolgál, de 2017-ben már készült film a Hóemberből is, ott Michael Fassbender játszotta a nyomozót.