Újabb meglepő kijelentést tett Judy a meztelen fotós botránya után

Tavaly jelentette be Kis Judy, a Groovehouse énekesnője, hogy 12 év és egy közös gyerek után válnak férjével, Balázzsal. Azonban nem szomorkodott sokáig, hamar rátalált az új szerelem. A válása után nem sokkal jött össze a barátjával, egy éve vannak együtt. Tavaly fájdalmas időszakon ment keresztül, ekkor még nem is gondolta volna, hogy ilyen gyorsan lesz újra kapcsolata. Párjával, Krisztiánnal, aki egy civil üzletember, régóta ismerték egymást, ám a barátságuk néhány hónap alatt mélyebb érzelmekké alakult át. Bár eleinte sokáig titkolták a dolgot, mára egyre több közös fotót és élményt hoznak nyilvánosságra.

Már egy éve együtt vagyunk Krisztiánnal, és azt érzem, nagyon megtaláltuk egymást.

Mindketten nagyon szeretnénk, hogy ez a kapcsolat sokáig kitartson, és egymás mellett maradjunk" - mesélte korábban Judy, aki legutóbb egy jacuzziban készült, közös meztelen fotójukkal haragította magára követőit.

Egyre merészebb képeket oszt meg Judy

Fotó: https://www.instagram.com/kisjudy

Ez annyira magánügy! Követlek, de én sem voltam kiváncsi a szex előtti /utáni képre rólatok. Köszi…

- írta egy követője, és özönlöttek a hasonló hozzászólások, de az énekesnő sem hagyta szó nélkül a sértő megjegyzéseket.

Akkor tiltottam le a hozzászólási lehetőséget, amikor már a nemi szervek kerültek szóba, név szerint említve, az már tényleg sok volt...

Elképesztő, hogy ténylegcsak azt akartam megmutatni, milyen boldogok vagyunk, és azt még nem is mondtam, hogy miközben ez a fotó készült, a lányom is ott volt a jakuzziban. És igen, Majszi előtt simán mászkálok meztelenül, tudom, ez is megosztó téma, de sebaj! Egyébként, lehet, nem látni, de van rajtam bikini, Krisztiánon pedig fürdőgatya, de ha nem lenne, ahhoz se lenne senkinek köze" - magyarázta korábban Judy, aki most a TV2 reggeli műsorában beszélt egy igen megosztó témáról, ahol újabb meglepő kijelentéseket tett, nem félve attól, hogy újra támadni fogják a követői.

A Mokka műsorvezetői, Pachmann Péter és Szabó Zsófi kérdeztek rá az énekesnőnél arra, hogy 49 éves kora ellenére vállalna-e újabb gyereket. Ezzel kapcsolatban Kis Judy elárulta, hogy kislányát, Maját is 37 évesen szülte, és akkor is sokan kritizálták emiatt.

Én úgy gondolom, hogy a gyerkőc oda jön, ahova jönnie kell és én hiszek azokban a helyzetekben, amit ők választanak, és ha azt mondják, hogy jönni szeretnének vagy ő jönni szeretne, akkor én várni fogom, de tervek... kár tervezni, mert mindig máshogy alakul az élet

- magyarázta sejtelmesen Judy, aki korábban is beszélt már arról, hogy vállalna új párjával gyereket, ha úgy adódna, nem érdeklik az őt ért kritikák.